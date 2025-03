Representantes de la familia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habrían mantenido conversaciones para adquirir una participación financiera la filial estadounidense de la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, según informó The Wall Street Journal.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, cumplió cuatro meses de prisión tras declararse culpable de violar las normas contra el blanqueo de capitales y ha estado presionando para obtener clemencia de la administración Trump.

A pesar de haber renunciado como director ejecutivo, Zhao -conocido como CZ-, sigue siendo el mayor accionista de Binance tras el acuerdo de US$ 4.300 millones de dólares de la compañía con las autoridades estadounidenses en 2023.

Donald Trump y la criptorreserva de EE.UU.: desilusiones y expectativas en el mercado cripto

Según el WSJ, Binance contactó a aliados de Trump el año pasado para ofrecerles un acuerdo comercial con la familia como parte de una estrategia para reingresar al mercado estadounidense.

La potencial inversión podría realizarse directamente por la familia Trump a través de World Liberty Financial, una empresa de criptomonedas respaldada por los familiares del presidente que se lanzó septiembre.

Steve Witkoff, un viejo amigo de Donald Trump y su principal negociador en Oriente Medio y Ucrania, habría participado en las negociaciones, aunque un funcionario del gobierno lo desmintió ante WJS.

Un indulto presidencial a Zhao eliminaría los obstáculos regulatorios para el regreso de Binance al mercado estadounidense y facilitaría sus operaciones comerciales internacionales. La filial estadounidense de la compañía vio caer su cuota de mercado del 27% a poco más del 1% tras las medidas regulatorias, señaló AFP.

Por su parte, una participación en Binance en Estados Unidos le brindaría a la familia Trump la posibilidad de reactivar una importante plataforma de comercio de criptomonedas en un momento en que la administración está reduciendo las restricciones regulatorias sobre la industria.

La reaccion del fundador de Binance

En en un posteo de su cuenta en X, Zhao afirmó que "no he tenido conversaciones sobre un acuerdo de Binance US con… bueno, con nadie".

Y agregó: "A ningún criminal le importaría recibir un indulto, especialmente por ser el único en la historia de Estados Unidos que fue sentenciado a prisión por un solo cargo relacionado con BSA (Ley de Secreto Bancario, por sus siglas en inglés)".

El fundador de Binance añadió que "parece que el artículo está motivado como un ataque al presidente y a las criptomonedas, y las fuerzas residuales de la 'guerra contra las criptomonedas' de la última administración todavía están actuando".

LM