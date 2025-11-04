Cayó el Bitcoin y generó inquietud en los mercados

En la bolsa de Wall Street, el Bitcoin tuvo una caída del 6% este martes 4 de noviembre y, por primera vez desde junio, cotizó a menos de 100.000 dólares. En un momento su valor llegó a 99.966 dólares, pero luego remontó y alcanzó los 101.344 dólares. Este derrumbe lleva a la baja de la última semana a un rojo del 11,38%.

Los expertos del mercado explican lo ocurrido en la preocupación que generó en los inversores la sostenibilidad de las valoraciones bursátiles, potenciadas por el área de la IA (inteligencia artificial). Por su parte, la revista Forbes afirma que el descenso arrancó a mediados del mes de octubre, cuando la Reserva Federal estadounidense decidió bajar las tasas de interés.

A este contexto negativo se suma un factor adicional de incertidumbre: qué decisión tomará el Banco Central de Estados Unidos en diciembre con las tasas. Sin embargo, según Katie Stockton, fundadora y socia directora de la empresa Fairlead Strategies, el impulso a largo plazo del Bitcoin todavía será positivo, y estableció como posible valor de la criptomoneda en un periodo prolongado en 134.500 dólares.

La baja del bitcoin también ha sido experimentada por otras criptomonedas:

-Ethereum cayó 10,96% (acumulando, en los últimos siete días, un rojo de 21%).

-Solana cayó 6,7% (20,5% de rojo semanal).

-Dogecoin cayó un 4,2% (20,25% de rojo semanal).

-Cardano cayó un 6,5% (21,2% de rojo semanal).

Por otra parte, entre las stablecoins, Tether USDt cotizaba en rojo (0,04% a las 18 de Argentina) y USDC esbozaba un tenue verde de 0,04%.

La crisis de las criptomonedas de agosto y junio

A mediados de agosto de este año, cuando el Gobierno de Estados Unidos publicó los datos de inflación a nivel mayorista, se resintió el mercado mundial de criptomonedas, que cayó más de un 3%, pasando, en solo un día, de 4,19 mil millones de dólares a 4,02 mil millones.

No es la primera vez que sucede algo así: a mediados de junio de este año, cuando el conflicto en Medio Oriente alcanzó uno de sus picos de mayor tensión, estos activos también tuvieron caídas generalizadas. El 13 de junio la cotización del Bitcoin bajaba a 105.192,83 dólares para la compra y 104.817,31 para la venta, según Ripio.com; y los precios de Ethereum se derrumbaban 7%.

