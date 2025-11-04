Lionel Búccolo: “El mercado argentino se estabiliza tras una corrección global”

En diálogo con Canal E, Lionel Búccolo, analista financiero de Rava Bursátil, analizó el desempeño del mercado argentino en medio de una jornada bajista global, señalando que la toma de ganancias local es parte de una “corrección sana” luego de semanas de fuerte suba.

Una baja generalizada y una corrección esperada

Según Búccolo, el retroceso observado en el índice Merval forma parte de un movimiento global. “Hoy particularmente todo el mercado corrige: baja Estados Unidos, bajan los commodities, baja el oro, el petróleo está neutro, bajan las criptomonedas y los países emergentes”, explicó.

Pese a ese contexto, el analista aclaró que Argentina acompaña la baja, pero sin señales de preocupación. “A pesar de que estamos con una pequeña corrección, es un poco acoplada a los mercados globales. Y, por otro lado, una corrección sana, en donde el mercado local se empieza a estabilizar sin tanta volatilidad”, detalló.

Sobre el desempeño intradiario, Búccolo no descartó un cierre positivo: “Es posible que el Merval cierre la rueda en la zona de los 2.000 dólares y empiece a afianzarse sobre esos precios”, sostuvo.

El especialista consideró que el foco de los inversores está puesto en los próximos movimientos políticos y económicos del Gobierno. “Lo que espera ahora el mercado viene más que nada por lo interno: lo político y lo económico que lleve adelante el Gobierno cuando formalice la renovación de las bancas en diciembre”, indicó.

Expectativa sobre bonos, tasas e impacto político

Respecto a los bonos soberanos, Búccolo reconoció que podrían experimentar una leve corrección en el corto plazo: “Las paridades de los bonos largos como el G35 o el A38 se empezaron a estancar”, afirmó. Sin embargo, señaló que hoy prefiere el riesgo accionario: “Estoy más inclinado a tomar riesgo con el equity que con los bonos”.

Consultado sobre una posible reclasificación de Argentina como mercado emergente, Búccolo consideró que “a más tardar en 2027 podemos aspirar a pasar a emergentes”, aunque advirtió: “El mercado siempre tiende a adelantarse, así que no es garantía de nuevas subas”.

En relación con las regulaciones cambiarias, el analista fue optimista: “Yo esperaría que levanten la última circular en el corto plazo, porque ahora no hay mucha brecha entre el dólar oficial y los financieros”, explicó.

Por último, Búccolo recordó los nuevos horarios de operación: “El mercado local opera de 10:30 a 17, mientras que Estados Unidos ahora lo hace de 11:30 a 18, lo que genera una hora de desarbitraje”, advirtió.

Con un cierre marcado por la cautela, el analista concluyó que el mercado argentino atraviesa una fase de consolidación: “Ahora el mercado espera medidas concretas que impacten en la economía real”, resumió.



