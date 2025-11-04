Daiana Gómez Banegas: “No hay mejor marketing para Bitcoin que el precio’”

En diálogo con Canal E, Daiana Gómez Banegas, especialista en criptomonedas, explicó las causas de la fuerte baja del Bitcoin, las consecuencias del apalancamiento excesivo y las recomendaciones para los inversores.

Efecto dominó y volatilidad en el mercado cripto

La analista Gómez Banegas describió la situación actual del Bitcoin con claridad: “No hay mejor marketing que el precio para Bitcoin, tanto cuando sube como cuando baja”, destacó, en relación al interés que despierta cada movimiento de la criptomoneda líder.

Actualmente, “Bitcoin vuelve a ser noticia porque su precio perforó el piso de los 105 mil dólares y se encuentra en 102 mil por unidad”, señaló. La especialista explicó que este descenso ocurre “tres semanas después de una de las liquidaciones más dramáticas de la historia, donde se perdieron billones de dólares y en las últimas horas se liquidaron 606 mil millones de dólares en posiciones apalancadas”.

Este fenómeno, explicó, “retroalimenta un efecto dominó: el precio baja, se liquidan posiciones, y esa liquidación provoca una nueva baja”. Además, Ethereum acompañó esta tendencia con “una corrección del 3,4% en pocas horas”, lo que intensifica las dudas entre quienes buscan definir si es momento de comprar o vender.

Prudencia, estrategia y oportunidades

Gómez Banegas destacó que las oscilaciones del mercado pueden ser una oportunidad para los inversores informados: “Hay dos grandes momentos para comprar Bitcoin: uno era ayer y el otro es hoy”, afirmó, subrayando que la clave está en moderar el riesgo y evitar decisiones impulsivas.

La especialista explicó que “el precio actual está generando tensión en la minería y muchos mineros están tomando medidas porque a la industria este precio no le cierra”, lo que podría anticipar ajustes o una futura tendencia alcista.

Sin embargo, llamó a la cautela: “Lo importante es evitar posiciones apalancadas y no endeudarse creyendo que el precio siempre va a subir. Es una tentación que termina con mucha gente perdiendo su patrimonio”, advirtió.

Consultada sobre cómo actuar frente a esta caída, la especialista fue contundente: “En estos momentos actuamos con prudencia: no se pierde hasta que no se venda”. Si el capital no es necesario en el corto plazo, “quizás no sea necesario cristalizar las pérdidas”, recomendó.

Finalmente, aconsejó una estrategia progresiva para nuevos inversores: “Si vas a aprovechar esta oportunidad, hacelo, pero empezá de a poquito, promediando el precio y evitando cristalizar pérdidas cuando el mercado no acompaña”.

Calma ante la tormenta cripto

Gómez Banegas destacó que los momentos de baja suelen ser los más valiosos para aprender: “El precio más conveniente no es cuando todos compran, sino cuando el mercado corrige”. Su mensaje final fue claro: prudencia, paciencia y estrategia son las claves para navegar la volatilidad del Bitcoin.

