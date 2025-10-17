¿Mercado cripto con nuevos máximos? Qué precios pueden alcazar Bitcoin y Ethereum a fin de 2025

El tercer trimestre de 2025 marcó un nuevo punto de inflexión para el ecosistema cripto a nivel global y también en Argentina. Bitcoin y Ethereum marcaron nuevos ATH, que llevaron el market cap del mercado cripto a máximos históricos; y tanto las altcoins como las stablecoins crecieron en volumen y alcanzaron indicadores récords. Toda esta situación sentó las bases para que octubre de 2025 arrancara haciendo honor a la tradición del Uptober, la forma en que el ecosistema cripto se refiere al décimo mes del año, que habitualmente entrega buenos rendimientos.

Criptomonedas: a qué se debe la fuerte caída en el precio del Bitcoin

Sin embargo, luego de los anuncios de Donald Trump de aranceles del 100% para productos chinos y su impacto geopolítico inmediato, este 13 de octubre el mercado cripto vivió uno de los momentos más duros de su historia reciente, con liquidaciones por más de 19.000 millones de dólares, caídas de hasta el 70% en tokens top 100, una bajada de precio de Bitcoin de un -16,7% en cuestión de minutos y más de 1,6 millones de traders liquidados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras ese episodio, el mercado muestra signos de recuperación y Bitcoin volvió a superar los USD 115.000, impulsado por la demanda compradora. En este contexto, el llamado Debasement Trade —la apuesta contra la devaluación de las monedas fiat— mantiene su relevancia y, mientras la política global sacude los mercados, Bitcoin reafirma su papel como refugio digital.

Las claves del tercer trimestre para las criptomonedas

El Q3 de 2025, comprendido entre el 1º de julio y el 30 de septiembre, fue interesante para el mercado cripto, no sólo por el presente sino por las bases que se asentaron para el futuro. Los indicadores récord en el mercado y los nuevos máximos históricos para Bitcoin y Ethereum –y, de rebote, el ATH del market cap de todo cripto) fueron acompañados por avances en la adopción y regulación de las criptomonedas en Argentina y Estados Unidos, que marcan el ingreso a una nueva etapa de confluencia en la economía global.

Entre los más destacados de estos avances regulatorios están las nuevas resoluciones generales de la CNV en Argentina, que permitieron el lanzamiento del primer bono soberano tokenizado argentino, el wAL30rd ofrecido por Ripio. La empresa cripto también cerró el trimestre con un crecimiento de 80% en volumen operado en comparación con el mismo período del año pasado. Además, se conoció un informe de Chainalysis que ubica a Argentina como el 20º país con mayor utilización de cripto, con un estimado de un 20% de la población operando de alguna forma con criptoactivos y Brasil saltó del 9º al 5º lugar en el ranking de los países que más adoptan criptomonedas en el mundo.

Precios y market cap

En materia de precios, resultó un trimestre bastante volátil en el armado del mercado, que acumuló condiciones para que el comienzo de octubre le hiciera honor al mote de Uptober. Bitcoin estuvo en lateralización en el Q3, aunque llegó a marcar un ATH momentáneo cercano a los 124.500 USD, que luego volvería a superar ya en el comienzo del Q4, llegando a casi 126.200 USD el 6 de octubre. Respecto al cierre del Q3 2024, aumentó su precio en un +80%, siendo uno de los activos más rendidores en el período entre los de mayor market cap, por encima de la plata (+50%), del oro (+45%) y del S&P500 (+16%).

Ethereum llegó a su mejor relación contra BTC en tres años y también marcó su pico récord, muy cerca de los 5.000 USD. Su aumento trimestral superó el +66% entre el comienzo y el final del Q3, mientras que su crecida anual, entre el cierre del Q3 2024 y el del Q3 2025, fue del +59%.

Las stablecoins también marcaron récords en volumen de operación, y el mercado de altcoins se reactivó de gran forma, con casi 400 mil millones de dólares en volumen total en DEX y poco más de 190 millones de dólares de ingresos nuevos a DeFi.

Con todos esos movimientos, el market cap total de cripto osciló entre los 3,25 (mínimo marcado el 1/7) y los 4,17 billones de dólares (máximo del 13/8). Este último valor marcó un ATH momentáneo de market cap cripto, que ya fue superado en este Uptober 2025, cuando el 6/10 se marcó un máximo histórico todavía vigente de 4,28 billones de dólares.

Argentina: avance regulatorio y el primer bono tokenizado

El Q3 de 2025 acaba de ser otro trimestre histórico para nuestra compañía, que luego de más de 12 años y de haber alcanzado a más de 24 millones de usuarios y más de 2500 clientes institucionales con sus productos y servicios, sigue sumando nuevos hitos. En este caso, con el lanzamiento del primer bono soberano argentino tokenizado en blockchain.

El wAL30rd, disponible 24/7 en la app desde septiembre, es un token que representa digitalmente al AL30, el bono soberano más operado en la bolsa argentina, y que mantiene todas sus propiedades, como la denominación en dólares, el vencimiento a julio de 2030 y el pago semestral de un cupón del 0.75% anual en USD.

La tokenización del AL30 marcó la entrada a una nueva etapa para el mercado de valores negociables en Argentina, con la apertura de oportunidades inéditas de inversión y arbitraje 24/7. Esto es un hecho histórico para Argentina, donde la penetración de cripto es de alrededor de un 20%, mientras que la exposición a bonos era muy limitada. El mercado está siendo muy receptivo y hay consenso en que se trata de un avance clave hacia un sistema financiero más inclusivo, accesible y transparente.

La representación digital de los AL30 (wAL30rd) se enmarca en la reciente Reglamentación General 1081 de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que habilita la tokenización de valores negociables en Argentina. Avances como los de la RG1081 ponen a Argentina dentro de la vanguardia global en cuanto a regulación. El lanzamiento del wAL30rd marca la coincidencia entre ese nuevo marco normativo y un flamante producto de origen privado que, siendo compliant con esa reciente regulación, mejora la eficiencia del mercado de valores argentino.

Las nuevas herramientas de la CNV para avanzar hacia un mercado de capitales más amplio y accesible

Para Ripio, el wAL30rd es apenas el comienzo de un camino de desarrollos en tokenización que continuará con avances en la representación digital de bonos, acciones, obligaciones negociables, Cedears y activos del mundo real, siempre al ritmo de las regulaciones.

Expectativas para el Q4: ¿A cuánto cierran Bitcoin y Ethereum el 2025?

En cuanto a objetivos de precios, previo al crash ocurrido entre el viernes 10 y el lunes 13 de octubre, la mayoría de los analistas planteaban escenarios bullish donde Bitcoin podría llegar a ubicarse entre los 140.000 USD y hasta los 200.000 USD para fin de año, con la mayoría de las proyecciones coincidiendo en la franja de los 150.000/160.000 USD. En el caso de Ethereum, los valores más arriesgados superaban los 7.000 USD por unidad, pero el consenso se ubica entre los 4.800 y los 6.000 USD.

El crash es todavía muy reciente, y ha sido notablemente superior a las grandes liquidaciones de la pandemia y del episodio de FTX (casi 15x más grande), por lo que habrá que prestar atención a la evolución del mercado para evaluar si se pueden retomar esas franjas de precio objetivo. En ese sentido, resulta indispensable mirar el flujo en ETFs de BTC y ETH, la evolución de precios y la estructura gráfica, liquidez, volatilidad, tasas de financiación e interés abierto en derivados.

Muchas de estas proyecciones, como sea, se basaban en el contexto general del mercado cripto, donde las principales empresas e inversores siguen de cerca la política monetaria de la Reserva Federal estadounidense, que lidia con una inflación persistente del 2%. El recorte de tasas esperado para este cierre de año favorecería el flujo hacia activos de mayor rendimiento que el dólar, con cripto como un claro preferido en los últimos años. Los avances en la claridad regulatoria en Estados Unidos y Argentina también aumentan el interés institucional y dan señales de coherencia con la actualidad de las posibilidades de los activos digitales.

En nuestro caso, trabajamos en nuevos avances en tokenización de valores negociables y en la continuidad del roadmap trazado para el wAL30rd. Queremos continuar evaluando activos con mayor volumen en diferentes categorías.

(*) co-fundador y CEO de Ripio