Criptomonedas: a qué se debe la fuerte caída en el precio del Bitcoin

La especialista en criptomonedas, Daiana Gómez Banegas, en diálogo con Canal E, explicó las causas detrás del fuerte retroceso de Bitcoin, que llegó a caer por debajo de los 110.000 dólares tras alcanzar un nuevo máximo histórico.

“Oficialmente, se dice que el motivo es el anuncio que hizo Donald Trump a las 16 horas de Estados Unidos sobre el nuevo esquema arancelario con China”, señaló Daiana Banegas.

Las facilidades que ofrecen las auditorias

Sin embargo, advirtió que, “observamos cuando se ven los movimientos on-chain y afortunadamente, a diferencia del mercado tradicional, aquí todo es auditable y bastante más transparente, que una hora antes de que Trump hiciera el anuncio hubo un envío de 700 millones de dólares de un Merchmaker a Binance para su liquidación”.

Banegas explicó que ese movimiento “se especula con Inside Information, si bien esto no generó puntualmente la caída de precio, sin lugar a dudas esto conjugó con una serie de fallas técnicas que hubo en el exchange de Binance, que concentra ni más ni menos que el 51% del total de las transacciones en blockchain a nivel mundial, agudizaron la crisis y obviamente las especulaciones de manipulación en el mercado están a la orden del día”.

Problemas a la hora de ejecutar operaciones de criptomonedas

Sobre los problemas en Binance, explicó: “Esa falla técnica básicamente impidió la normal liquidación de los activos, afectó particularmente a los que estaban apalancados y a aquellos que tenían puestos también los stop loss, porque no pudieron vender a los precios que habían prefijado y terminaron vendiendo mucho más abajo, agudizando esta caída porque no había nada que la detenga en el intermedio”.

Según explicó la entrevistada, la empresa negó una manipulación intencional: “Binance desmintió categóricamente que se trataba de una manipulación, dijo simplemente que había sido una falla técnica por el incremento repentino en la cantidad de operaciones, cosa que despierta suspicacias y hasta el momento repartió 230 millones de dólares o destinó 230 millones de dólares para reparar a aquellos usuarios que hayan sufrido pérdidas por consecuencia directa de estas fallas técnicas”.

A su vez, resaltó la magnitud del episodio: “Estamos frente a lo que fue la liquidación más grande de la historia de las criptomonedas, se liquidaron apenas un par de horas 19.000 millones de dólares”.