Adam Dubove sobre Bitcoin: “Fue una gran liquidación récord que superó incluso la caída del COVID”

En diálogo con Canal E, el analista financiero Adam Dubove describió lo ocurrido el último viernes como una "gran liquidación récord" que afectó al Bitcoin y superó caídas históricas previas.

La gran liquidación que sacudió al mercado cripto

La reciente caída del Bitcoin generó alarma en los mercados cripto y despertó comparaciones con eventos financieros históricos. “Lo que pasó el viernes fue una gran liquidación, porque fue un día de liquidaciones récords en el mercado cripto que incluso superó las marcas históricas de la caída del mercado COVID y también la del Exchange FTX en 2022”, explicó Dubove.

Según el especialista, la baja abrupta del Bitcoin —de USD 120.000 a USD 111.000— se debió principalmente a cierres masivos de posiciones apalancadas en el mercado de futuros: “Estamos hablando de más de 19 mil millones de dólares en posiciones abiertas en el mercado de futuros, generalmente apalancadas, que fueron cerradas automáticamente”.

Dubove aclaró que esto no significa una pérdida directa de ese monto por parte de los inversores, sino que “eran posiciones que representaban ese volumen, no que los traders perdieron 19 mil millones de dólares en un día”.

Flash crash y el efecto dominó de la inestabilidad

Dugove identificó la situación como un "flash crash", una caída repentina y disruptiva, exacerbada por factores macroeconómicos y técnicos. “Esto fue un flash crash, una caída inesperada que coincidió con el anuncio de Trump de posibles aranceles del 100% a China y con una descoordinación en la paridad del USD-E”, detalló.

En el caso particular de USD-E, una moneda estable usada en Binance, “llegó a cotizar 65 centavos, y eso fue lo que básicamente aceleró todo este proceso de liquidaciones en cascada”, explicó.

Consultado sobre los mecanismos de control de riesgo en el entorno cripto, Dubove destacó que hay similitudes con los mercados tradicionales: “En ese sentido funciona muy similar, los exchanges centralizados tienen sus propios algoritmos y requerimientos de margen; cuando no se cubren, se activa el margin call”.

Frente a la volatilidad inherente de activos como el Bitcoin, el entrevistado subrayó que los traders deben cubrirse constantemente y estar atentos a los llamados de liquidación, ya que no todos los brokers están preparados para absorber grandes desfasajes de precio en tiempo real.

Bitcoin, cada vez más financiero y complejo

Aunque Dubove no se considera operador de futuros, reconoció que el ecosistema ha adoptado dinámicas similares a las de los mercados tradicionales: “Existen futuros con vencimientos mensuales o trimestrales, y también los futuros perpetuos que se renuevan automáticamente”.

El experto cerró anticipando que estos episodios podrían volverse más frecuentes: “Con un Bitcoin mucho más financiero, estas figuras pueden repetirse, no mes a mes, pero sí cuando haya tensiones fuertes o descoordinaciones en el sistema”.

