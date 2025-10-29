Adam Dubove: “Francia podría acumular Bitcoin para recuperar soberanía monetaria”

En diálogo con Canal E, el analista financiero Adam Dubove explicó la iniciativa de un diputado francés que busca que su país acumule reservas en Bitcoin como una forma de reforzar la independencia monetaria frente a Bruselas y Estados Unidos.

Europa, entre la regulación y la innovación perdida

“Europa parece haberse quedado atrás en la revolución monetaria y tecnológica que está ocurriendo con Bitcoin”, sostuvo Dubove, al iniciar su análisis sobre la situación del continente. Según el especialista, el bloque europeo “se ha enfocado más en regular la tecnología que en adoptarla e impulsar nuevos emprendimientos”, lo que ha frenado su competitividad frente a Estados Unidos y Asia.

Dubove detalló que un legislador francés de la Unión de la Derecha por la República, Éric Ciotti, propuso que el gobierno de Francia compre hasta el 2% del suministro total de Bitcoin, lo que equivale a unos 420.000 bitcoins.

“El diputado argumenta que esto podría otorgarle a Francia mayor soberanía monetaria”, explicó el analista, señalando que la medida busca “desconectar a la nación de la frágil estabilidad macroeconómica de los países desarrollados”.

El proyecto, planteado en el marco del presupuesto nacional francés, abre el debate sobre el papel del Bitcoin como reserva de valor y alternativa frente al euro digital impulsado por el Banco Central Europeo.

Bitcoin, minería y soberanía digital

Dubove también destacó que el euro digital es hoy el principal proyecto monetario europeo, pero advirtió que hay resistencia política. “Esta propuesta incluye el bloqueo de cualquier iniciativa vinculada al euro digital”, explicó. Según el experto, existe un sector político que busca “recuperar algo de la independencia económica que los países han entregado a Bruselas” en las últimas décadas.

Respecto a la minería, el analista explicó que “la red de Bitcoin se autorregula mediante un ajuste de dificultad cada dos semanas”, mecanismo que mantiene estable el programa de emisión hasta el año 2140.

“A medida que se necesita más poder de cómputo para minar Bitcoin, la red se vuelve más segura y más costoso atacarla”, detalló, destacando que esto fortalece la confianza en el sistema.

Sobre el valor futuro del Bitcoin, Dubove indicó que la presión vendedora disminuirá progresivamente. “Hoy se producen unos 450 Bitcoin nuevos por día y cada cuatro años esa cifra se reduce a la mitad”, afirmó. Esto, según el analista, “hará que en unos 16 años la cantidad nueva de Bitcoin sea insignificante, reduciendo la oferta y sosteniendo el precio a largo plazo”.

El especialista concluyó que la estrategia de acumulación de Bitcoin por parte de un Estado podría convertirse en un punto de inflexión histórico, anticipando una competencia global por la soberanía financiera digital.