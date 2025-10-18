Bitcoin retrocede 9% en una semana por la guerra de Trump con China

El bitcoin sufrió una caída del 9,4% en los últimos siete días, con lo que se ubicó en torno a los US$ 106 mil al cerrar esta nota. El mercado cripto atravesó una de las semanas más turbulentas de su historia reciente, impulsada principalmente por presiones macroeconómicas globales, en especial, la escalada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, intensificadas por el anuncio de aranceles del 100% sobre productos chinos y medidas agresivas relacionadas con el comercio de tierras raras.

“Este escenario generó un fuerte movimiento de aversión al riesgo, acelerando el desapalancamiento y resultando en aproximadamente US$ 20 mil millones en liquidaciones en un solo día –uno de los mayores volúmenes registrados–. Este efecto amplificó la presión vendedora sobre bitcoin y ethereum, contribuyendo a la caída pronunciada observada en el mercado”, analizó Carolina Gama, de Bitget. Desde su perspectiva, “aunque la volatilidad a corto plazo podría persistir –con el BTC potencialmente poniendo a prueba la zona psicológica de los US$ 100 mil y el ETH la región de los US$ 3.600–, esta corrección cumple un papel importante al reducir posiciones especulativas excesivamente apalancadas y crear condiciones más saludables para un nuevo ciclo de acumulación”.

Para Julián Colombo, director general de Bitso Argentina, esta toma de valor es “una sana corrección”. “Estas correcciones, si bien son duras para los inversores, ayudan a construir un ecosistema más maduro”, estableció. Confío en que “los flujos de inversión institucional siguen llegando, por lo que entendemos que, una vez que la corrección toque el piso —algo que no debería estar lejos—, seguirá el camino al alza en el mediano y largo plazo, como lo viene teniendo desde su creación”.

El contexto local y global apunta a eventos externos como detonante. Colombo comentó que el fin de semana pasado, la caída de las criptomonedas se explicó por el anuncio de aranceles a China. A partir de entonces, se empezaron a registrar caídas en el precio de todos los activos, o de la gran mayoría. Según su análisis, hubo primero ventas motivadas por “panic sell” ante el temor de más caídas, seguidas por compras oportunistas a precios más bajos. En la Argentina, el impacto fue más moderado –posiblemente por el feriado local–, mientras que otros países de la región, como México, mostraron actividad significativamente alta.

Este episodio sucede luego de que, hace dos semanas, bitcoin marcara un nuevo récord histórico, impulsado por expectativas sobre una baja en las tasas de la Reserva Federal estadounidense. Esa expectativa favorecía activamente a los criptoactivos frente a instrumentos tradicionales como los bonos del Tesoro. Según Colombo, “los análisis técnicos también mostraban que los soportes que venían dándose hace meses ya estaban probados”.