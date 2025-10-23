Donald Trump indultó a Changpeng Zhao, fundador de Binance condenado por lavado de dinero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a recurrir al indulto presidencial y perdonó a Changpeng “CZ” Zhao, fundador de la plataforma de criptomonedas Binance, quien había sido condenado por violaciones a las leyes contra el lavado de dinero. La decisión fue revelada este jueves en exclusiva por The Wall Street Journal y desató nuevas críticas sobre el uso político de esta herramienta.

Zhao fue condenado en mayo del año pasado a cuatro meses de prisión, tras alcanzar un acuerdo con el Departamento de Justicia para cerrar las acusaciones contra Binance por fallas en los controles antilavado. Además, renunció a la dirección de la empresa y pagó una multa de 50 millones de dólares. Recuperó su libertad en septiembre y, desde entonces, Binance había intensificado gestiones para lograr el perdón presidencial.

Según WSJ, Trump firmó el indulto este miércoles al considerar que Zhao fue “víctima de una persecución política”, argumento que el mandatario suele utilizar cuando se trata de figuras cercanas o alineadas a él, como el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado en su país por intentar revertir los resultados electorales. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Binance ha sido un actor de peso en el ecosistema de World Liberty Financial (WLFI), el proyecto cripto impulsado por la familia Trump.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Elecciones en Bolivia: por qué perdió el candidato más parecido a Milei

¿Qué es World Liberty Financial?

Fundada en 2024, World Liberty Financial (WLFI) es una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi) y criptomonedas con un rasgo distintivo: su conexión directa con Trump y sus hijos, Eric y Donald Jr. Trump figura públicamente como “emeritus”, una forma de respaldo simbólico pero contundente.

La empresa busca crear un ecosistema financiero digital sobre tecnología blockchain, alejado del sistema bancario tradicional. Sin embargo, su lanzamiento estuvo rodeado de polémica: analistas y reguladores advierten conflictos de interés éticos y políticos, dado que el presidente y su círculo íntimo participan en un proyecto privado vinculado a un sector regulado por el Estado que él mismo conduce.

Trump y una larga lista de indultos polémicos

Desde que volvió al poder, Trump ya firmó varios indultos que generaron fuerte controversia. Entre ellos:

Responsables del asalto al Capitolio (2021): Trump benefició a condenados por el ataque del 6 de enero de 2021 y los calificó de "rehenes".

George Santos: El exprescongresista republicano de Nueva York, expulsado en 2023 por fraude y robo de identidad, recuperó su libertad la semana pasada tras solo tres meses de prisión, luego de que Trump conmutara su sentencia.

Indultos de su primera presidencia:

Roger Stone, su asesor de larga data, condenado por mentir al Congreso e intimidar testigos durante la investigación por injerencia rusa; primero conmutó su pena y luego lo indultó. Paul Manafort, exjefe de campaña, condenado por fraude bancario y fiscal en el marco del caso Mueller.

Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional, que admitió haber mentido al FBI.

Steve Bannon, exestratega jefe, acusado de fraude por una campaña para financiar el muro fronterizo, recibió el indulto en las últimas horas del primer mandato de Trump.

El perdón a Zhao agrega un capítulo más al uso recurrente del indulto como herramienta para favorecer aliados políticos o figuras cercanas al universo trumpista. Mientras crece el peso del negocio cripto dentro del entorno presidencial, la oposición acusa a Trump de “usar el poder del Estado para beneficiar a los suyos”.

GD.