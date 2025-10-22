Cómo la "guerra financiera" de Noruega podría ayudar a Ucrania

EDIMBURGO/OSLO – Aunque las calificaciones crediticias no suelen considerarse un factor determinante en tiempos de guerra, eso podría haber cambiado con la lucha de Ucrania por sobrevivir frente al ejército invasor de Rusia. Mientras la Unión Europea (UE) trabaja en un mecanismo para aprovechar los activos soberanos rusos congelados en defensa de Ucrania, los riesgos implícitos sobre las calificaciones crediticias de algunos países miembros se han convertido en un punto de fricción. Sin embargo, existe una forma simple de superar el estancamiento.

El mundo de ayer: Europa frente a la guerra

El plan de la UE consiste en otorgar a Ucrania un préstamo de 140.000 millones de euros (163.000 millones de dólares) sin intereses, garantizado por activos rusos inmovilizados en Euroclear, el depositario central de valores de Bélgica. Pero el esquema requiere respaldo adicional mediante garantías soberanas, y ahí surge el problema. Para los países miembros altamente endeudados, incluida Francia, asumir responsabilidades contingentes adicionales podría representar un riesgo para sus calificaciones crediticias, con posibles implicaciones costosas para el servicio de la deuda.

Así, el préstamo a Ucrania depende de convencer a los estados miembros de que las agencias de calificación no considerarán sus garantías como deuda adicional. La Comisión Europea respondió a estas preocupaciones estructurando las garantías como pasivos fuera de balance a menos que se activen, y reforzó la responsabilidad colectiva de la UE. Pero esto no ha disipado las dudas de Bélgica, como poseedora de los fondos rusos, e incluso podría haber generado preocupaciones adicionales.

Temiendo posibles demandas o reclamaciones rusas en el futuro, el gobierno belga insiste en una indemnidad vinculante a nivel UE que cubra los riesgos legales y financieros del préstamo y garantice su monto total. Sin embargo, consolidar las garantías nacionales de los países de la UE podría revertir algunas de las seguridades crediticias que Francia y otros habían logrado. Esto no es un tema menor, ya que una degradación de la calificación afectaría no solo los costos de endeudamiento, sino también la capacidad de rearmarse en el marco de la defensa conjunta europea.

Garantizar que el préstamo proyectado a Ucrania no impacte sobre la carga de deuda agregada del continente es, por lo tanto, un interés común. En este contexto, Noruega, aunque no es miembro de la UE, podría jugar un papel decisivo. Posee la calificación de bono AAA más sólida de Europa –y posiblemente del mundo– gracias a su fondo soberano de 2 billones de dólares y a sus instituciones robustas. Podría asumir por sí sola la responsabilidad contingente asociada con la nueva deuda ucraniana sin afectar su calificación crediticia. Así, el gobierno noruego fortalecería las defensas de Ucrania frente a un agresor revanchista y reduciría los riesgos financieros para los esfuerzos de rearme de sus aliados europeos.

Aunque el gobierno de Noruega ya contribuye financieramente a la guerra de Ucrania, ha resistido llamados a donar los 109.000 millones de euros obtenidos en exceso por las ganancias de gas natural en 2022 y 2023. No obstante, estos beneficios extraordinarios fueron una consecuencia directa del aumento de los precios de la energía provocado por la guerra de Rusia en Ucrania. Al acumular estas ganancias, el gobierno noruego convirtió al país en un beneficiario de la guerra.

Lo ha hecho, aparentemente, por temor a sentar un precedente peligroso para retiros de su fondo soberano. Pero garantizar el esquema de préstamo de la UE para Ucrania no requiere ningún retiro. Como sabe cualquier banquero, las garantías nunca son completamente gratuitas, pero los costos políticos deberían ser mínimos.

Antes de emitir una garantía soberana, Noruega puede exigir que los activos rusos permanezcan congelados durante la vigencia del préstamo. El reembolso del préstamo ocurriría solo después de que Rusia compense a Ucrania por la destrucción causada por la guerra; mientras tanto, los activos rusos permanecerán inmovilizados según la decisión del Consejo Europeo.

En el improbable caso de que Rusia proporcione una compensación adecuada a Ucrania, liberando potencialmente los activos rusos retenidos por Bélgica, la responsabilidad contingente podría recaer primero sobre la UE con calificación AAA, y Noruega actuaría como respaldo. Alternativamente, Noruega podría asumir directamente la responsabilidad contingente, disminuyendo aún más su estatus de beneficiario de guerra. Lo mismo aplicaría en el improbable caso de que Rusia logre un desafío legal futuro para recuperar los activos congelados.

La tacañería cínica de Noruega respecto a Ucrania ha dañado su reputación global, especialmente ante los países escandinavos vecinos. Aunque sus asignaciones a Ucrania han aumentado recientemente, siguen siendo una fracción de la totalidad de sus ganancias de guerra.

Jens Stoltenberg, exsecretario general de NATO y actual ministro de Finanzas de Noruega, escribió recientemente unas memorias sobre su liderazgo en la alianza en un momento en que la invasión rusa representó el mayor desafío desde el fin de la Guerra Fría. Debería reconocer que su legado corre el riesgo de verse empañado por la inacción en facilitar la defensa de Ucrania y el rearme europeo. Él, el primer ministro Jonas Gahr Støre y el Parlamento noruego deberían considerar la garantía soberana como un deber soberano hacia sus aliados y democracias europeas.

*Håvard Halland, execonomista senior del Banco Mundial y la OCDE, es profesor y director de Finanzas Sostenibles en la Escuela de Negocios de Edimburgo de la Universidad Heriot-Watt. Knut Anton Mork es profesor emérito de Economía en la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología.

Proyect Syndicate.