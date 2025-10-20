Elecciones en Bolivia: por qué perdió el candidato más parecido a Milei

Luego del triunfo de Rodrigo Paz Pereira en las elecciones presidenciales de Bolivia, el periodista Juan Carlos Arana Jiménez afirmó que el liberal Jorge “Tuto” Quiroga no logró imponerse ante el candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC) porque su posición es "muy cercana a una economía de libre mercado". En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), indicó: "Un retroceso en lo que los sectores del MAS denominan conquistas sociales lo ponía una posición difícil".

Juan Carlos Arana Jiménez es comunicador social de la Universidad Católica Boliviana. Es periodista, presentador en la televisión de Bolivia y conocido en su país por ser el gerente general de Postdata TV.

¿Fue sorpresivo al final de la jornada de ayer el resultado? Fue un resultado contundente, pero no sé si en el momento previo las bocas de urna dieron algo diferente.

La verdad es que fue un resultado que podía darse para uno u otro candidato. Era sorprendente. Había la posibilidad de que cualquiera de los dos se lleve el premio mayor. Sin embargo, la posibilidad de hacer el click con sectores populares exmasistas era una posibilidad cierta en el caso de Rodrigo Paz Pereira. La posición de Jorge “Tuto” Quiroga era una posición muy cercana a una economía de libre mercado. Un retroceso en lo que los sectores del MAS denominan conquistas sociales lo ponía una posición difícil. Y creo que eso se encarna en la votación en Santa Cruz, que tiene esa mentalidad y apoyó contundentemente con dos terceras partes de la votación a Quiroga. Y en La Paz, mas sitiada por la ciudad de El Alto, los trabajadores que trabajan con el Estado volcaron exactamente esa votación a favor del candidato Rodrigo Paz. Había proyecciones que daban la alternativa de que podía darse una victoria de Rodrigo Paz, aunque Jorge Quiroga vaticinaba que él iba a ser el ganador.

¿Cómo se resuelve esa grieta de, por un lado, una Bolivia de Santa Cruz de la Sierra con una predisposición más hacia la derecha, y otra La Paz más progresista?

Es difícil y sencillo. Hasta el momento, lo que hizo el MAS es tratar de generar una especie de abismo entre el oriente y el occidente de Bolivia. Pero si analizamos la vocación productiva, por ejemplo, de la ciudad más grande en cuanto a industrias y pequeñas empresas, como es la ciudad de El Alto, ahí encontramos la sintonía perfecta para que Santa Cruz y La Paz puedan ser más bien un eje complementario. Quizá los productores alteños tienen la alternativa de pensar en el océano Atlántico a través de Santa Cruz de la Sierra, y los productores cruceños tienen en la ciudad de El Alto un puerto seco ideal que sea el previo para llegar al océano Pacífico. Entonces, si hay un gobierno inteligente que potencie a los productores, quizá esa podría ser la amalgama que junte estas dos visiones distintas y que, de una manera casi irresponsable, por decir lo menos, ha sido impulsada y potenciada desde el Palacio de Gobierno para tratar de generar el liderazgo en el sector indígena y nada más.

Me gustaría conocer un poco cómo es el sistema mediático en Bolivia, cómo ha ido cambiando y si usted nos puede hacer una reseña de cuánto ese cambio que ha vivido tanto Bolivia como todos los países del mundo a partir de la tecnología puede ser parte de una Bolivia distinta.

Lo que hay que tener muy claro es que hay ciertos gobiernos del llamado socialismo del siglo XXI que han sido secantes y persecutores del periodismo independiente. Yo hace 32 años soy generador de mi propio empleo y no tengo la suerte de pertenecer a una casa gigantesca de comunicación. Es así que los medios de comunicación han generado una suerte de alineamiento, sobre todo las dos redes más grandes de Bolivia, con la mirada de Jorge Quiroga, después de 20 años de persecución mediática, persecución vía impuestos, persecución judicial y también, el garrote más dulce, que es la pauta publicitaria.

Entonces, los que hemos estado en una visión crítica del gobierno de Evo Morales y de Luis Arce Catacora hemos sufrido el embate de enfrentarse con el poder, pero también el reconocimiento de la opinión pública. El periodismo libre está de alguna manera esperanzado en que vengan tiempos democráticos donde a uno no lo califiquen o lo certifiquen por su alineación política, sino por el ejercicio profesional. Hoy día, los periodistas recibimos como una bocanada de aire fresco el hecho de que cambien los vientos en el Palacio de Gobierno.

