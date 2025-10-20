El economista y senador Rodrigo Paz Pereira, se impuso este domingo como ganador del balotaje presidencial en Bolivia por una diferencia de nueve puntos y en sus primeras palabras pronunciadas tras la victoria llamó a la unidad nacional y a la colaboración de todos los partidos con representación parlamentaria.

"Le pido a cada uno de los representantes, hombres y mujeres que están en la Asamblea Legislativa, indistintamente de su organización política, sumémonos, seamos parte, trabajemos juntos para transformar la Patria", expresó a través de redes sociales, llamando a la unión para enfrentar los desafíos económicos, políticos y sociales del país.

En sus declaraciones, el nuevo presidente electo de Bolivia aseguró que su Gobierno buscará incluir a todos los sectores, promover la transparencia y garantizar la certidumbre política con el objetivo principal de unificar al país y generar oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos, sin distinción de ideología política.

La transformación institucional, la mejora de la eficiencia pública y la consolidación de políticas que generen empleo, inversión y desarrollo productivo, bajo un marco de justicia social y respeto a los derechos ciudadanos son algunas de las prioridades de la futura administración según indicó Paz, que asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre.

El elegido por los votantes con un 54,6% de los votos, según indicó el conteo rápido del 97,86% del Sistema de Resultados Preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), es te tendencia liberal moderada y logró imponerse por sobre el exmandatario Jorge "Tuto" Quiroga.

Del ocaso de Evo Morales al "capitalismo popular": cómo piensa Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia

Paz ganó la presidencia de Bolivia bajo la consigna: "Capitalismo popular", tras lograr capitalizar el desgaste del espacio político fundado por Evo Morales. En este sentido, presenta un "capitalismo para todos", buscando diferenciarse del liberalismo ortodoxo y pro FMI.

El presidente electo es hijo del histórico líder socialdemócrata Jaime Paz Zamora y construyó su carrera sobre la base del exilio, las relaciones con la clase política latinoamericana, la incidencia del neoliberalismo en la oferta partidaria boliviana en los noventa, y el auge del Movimiento al Socialismo (MAS) como partido hegemónico durante casi dos décadas.

