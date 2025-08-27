Caso Cebra: la Justicia avanza sobre Obregón y congela una cuenta en criptomonedas por 70 mil dólares

La investigación contra Braian Obregón, empresario conocido por ser propietario de la firma Cebra, sumó un nuevo capítulo con el hallazgo de una cuenta en la plataforma Binance con un saldo cercano a los 70.000 dólares en criptomonedas. La medida fue dispuesta por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo de Patricio Sabadini, y las operaciones quedaron congeladas mientras continúa la pesquisa.

La jueza federal Zunilda Niremperger deberá definir en los próximos días si dicta el procesamiento de Obregón por lavado de activos agravado, contrabando e infracciones a la Ley de Marcas. El fallo también será determinante respecto de su situación de libertad: decidir si ordena la prisión preventiva o si lo deja en libertad durante el proceso.

En paralelo, Obregón designó como defensor al penalista Pablo Vianello, quien trabaja en la estrategia judicial junto a su familia.

Los indicios de la causa

El expediente se abrió tras detectar un notorio desfasaje entre el nivel de vida del empresario y su declaración fiscal. Viajes internacionales, autos de alta gama —entre ellos un BMW color violeta— y la exhibición de artículos de lujo en redes sociales despertaron las primeras sospechas.

Con esas pruebas iniciales, la Justicia avanzó en allanamientos en Resistencia y Paso de la Patria. El operativo más relevante tuvo lugar en un depósito de Cebra Phone, donde la Dirección General de Aduanas secuestró más de 200 iPhone nuevos y una gran cantidad de dispositivos electrónicos, indumentaria deportiva premium, paletas de pádel y hasta productos eróticos, todos sin documentación legal de ingreso al país. Solo en equipos Apple, la valuación superaría los 200.000 dólares.

El uso de criptomonedas en los comercios de Obregón abrió otra línea de investigación. La UIF ya analiza posibles operaciones sospechosas vinculadas a la actividad de la empresa.