Se estima que el crecimiento de Vaca Muerta podría ser determinante para sobrellevar el conflicto en Medio Oriente

El economista, Lucas Carattini, en comunicación con Canal E, analizó que la incertidumbre política internacional y los conflictos geopolíticos siguen impactando en los mercados financieros globales.

Según explicó Lucas Carattini, uno de los factores que hoy le da cierto margen al país es el desarrollo energético de los últimos años. “Primero que, por tener una política de Estado como por ejemplo Vaca Muerta, que viene hace varios mandatos presidenciales, vos hoy tenés superávit energético”, planteó.

Las ventajas del superávit energético

Luego, manifestó que esa situación marca una diferencia importante frente a otros momentos de la historia económica argentina: “Esta relativa tranquilidad con la que estamos hablando no sería la misma si vos tuvieses que ser un importador neto de energía”.

En ese sentido, Carattini señaló que el impacto del aumento del precio internacional del petróleo sería mucho más grave si el país dependiera de importaciones energéticas. “Estaríamos en una situación bastante más complicada y estaríamos probablemente discutiendo de dónde sacamos los embarques y de dónde sacamos los dólares para pagarlos”, afirmó.

La importancia de Vaca Muerta

También destacó que ese cambio en la matriz energética es resultado de un proceso de largo plazo: “Creo que está bueno destacar ese tipo de cosas que vos hoy tenés, Vaca Muerta, gracias a todos los mandatos presidenciales anteriores y obviamente este gobierno también, que te los siguen impulsando”.

A pesar de ese avance en el sector energético, el entrevistado señaló que la economía argentina sigue siendo muy desigual entre sectores productivos. “Seguís teniendo una economía extremadamente heterogénea”, advirtió.

Según planteó, existen sectores que hoy están funcionando con buenos niveles de actividad, mientras que otros continúan rezagados: “Vos tenés Vaca Muerta a la cabeza, el agro a la cabeza, la ganadería a la cabeza, que viene muy bien este año también”.