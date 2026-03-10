Carlos Burgueño sobre el Argentina Week: “Lo que no me gusta es usar ese evento para pegarle a Rocca o al peronismo”

El periodista especializado en economía, Carlos Burgueño, en contacto con Canal E, se refirió a que durante la llamada Argentina Week en Nueva York, el discurso del presidente Javier Milei volvió a colocar a la economía argentina en el centro del debate internacional.

Según explicó Carlos Burgueño, la organización de encuentros financieros en el principal centro de inversiones del mundo es positiva para el país. “Está muy bien organizar este tipo de eventos en la altura de las inversiones, que es Wall Street. O sea, ir a Wall Street, ir cada dos, tres años a Wall Street, a presentar a la Argentina, a presentar opciones de inversión, a mostrar el país, me parece perfecto”, planteó.

La importancia de mostrar el país como posibilidad de inversión

Asimismo, destacó que este tipo de iniciativas deberían mantenerse en el tiempo como una estrategia permanente de promoción económica: “Está perfecto, está muy bien, es lo que hay que hacer y debería ser una política de Estado”.

Además, Burgueño valoró la participación de distintos actores políticos y económicos para mostrar el potencial del país. “Me parece perfecto que se lleve a representantes de los empresarios, del sistema financiero argentino y de los sectores donde potencialmente más proyección se ve y más inversión se necesita”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de mostrar oportunidades concretas de desarrollo: “Gas, infraestructuras, ferias, etc. Y está muy bien llevar gobernadores y llevar políticos y mostrar el país”.

El marco disruptivo sobre el evento

Sin embargo, el entrevistado planteó una crítica sobre el tono político de algunos mensajes durante el evento. “Lo que no me gusta es usar ese evento, que repito, está muy bien organizarlo, pero para pegarle a Rocca, pegarle a Madanes, pegarle al peronismo”, expresó.

Desde esa perspectiva, sostuvo que el mensaje puede generar dudas sobre la estabilidad política futura del país: “Bueno, a ver, vos me estás diciendo que el peronismo es un peligro, que hay empresarios que son medio, que están en algo. Bueno, ¿sabes qué? Voy a esperar a ver si ese problema se solucionó antes de ir y poner plata”.