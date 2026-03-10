Claudio Loser: “Un país que está totalmente alejado de las guerras puede resultar atractivo para los inversores”

El ex director del Fondo Monetario Internacional para América Latina, Claudio Loser, en diálogo con Canal E, analizó cómo perciben los inversores internacionales la situación económica del país y las condiciones necesarias para atraer capitales.

Al referirse a la presencia del presidente Javier Milei en el evento, Claudio Loser destacó que no existen muchos antecedentes similares en la historia reciente argentina. “Evidentemente esto, yo no recuerdo, no recuerdo por parte de la Argentina algo parecido”, afirmó.

Javier Milei empieza a imponer respeto en Estados Unidos

Sin embargo, consideró positiva la participación del Presidente en este tipo de encuentros con inversores globales: “Yo creo que es muy importante la presencia del Presidente con todo lo que viene, o sea, evidentemente viene con lo que es, lo que él quiere y criticando y todo eso, pero tiene cierto grado de respeto acá en los Estados Unidos y entre los inversores extranjeros”.

Aún así, Loser advirtió que el interés internacional no implica un desembarco inmediato de capitales. “No quiere decir que están todos enloquecidos para ir a la Argentina”, señaló.

Cómo se podrían interesar los inversores en Argentina

Asimismo, explicó que el contexto internacional también juega un papel particular en el atractivo que puede generar el país: “Ciertamente, aunque esto no fue planeado, la situación internacional, aunque es complicada para todos los países, de una manera un poco perversa, el hecho de un país que está totalmente alejado de las posibles peleas, de las guerras, etcétera, en términos prácticos, puede resultar atractivo para los inversores”.

A pesar de ese escenario, el entrevistado subrayó que los inversores están observando de cerca la evolución de las reformas económicas y el marco institucional. “Evidentemente, se está mirando la reactivación, evidentemente se está mirando el esquema legal, la reforma laboral ha sido importante”, planteó.

También mencionó otros factores clave que influyen en las decisiones de inversión: “Hay que ver cómo se ve la reforma impositiva, también están queriendo ver qué pasa con las limitaciones a la remisión de utilidades”.