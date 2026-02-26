Claudio Loser: “No está descartado el problema con el Fondo, pero las relaciones han sido las mejores en muchos años”

En una entrevista con Canal E, el exdirector del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental, Claudio Loser, evaluó el presente del vínculo entre Argentina y el FMI, los desembolsos pendientes, el escenario político en Estados Unidos y las perspectivas de crecimiento para 2026.

FMI y Argentina: revisión, reservas y pagos futuros

Ante la consulta sobre si Argentina ya dejó atrás los riesgos con el organismo, Loser fue categórico: “Nunca está descartada del todo. La probabilidad de tener problemas con el fondo es menor que antes”.

El economista destacó el frente fiscal y monetario como pilares de la actual estabilidad. “Si se mantiene la situación actual, no hay problema. El manejo de las variables monetarias está también razonable. La acumulación de reservas ha sido buena”, aseguró.

En esa línea, anticipó una revisión sin sobresaltos: “Yo ciertamente pienso que la próxima revisión no va a tener problemas”.

Sin embargo, advirtió sobre el horizonte 2026, cuando comienzan vencimientos más exigentes. “Empiezan a haber ya pagos importantes el año que viene y en ese sentido hay que ver si la Argentina está en el mercado general y con eso puede pagar o tiene que volver a renovar el programa”, explicó.

Como síntesis, dejó una definición clave para el mercado: “No está descartado el problema con el fondo, pero las relaciones han sido las mejores en muchos años”.

Sobre los desembolsos pendientes del FMI, precisó: “Son desembolsos relativamente pequeños. La mayor parte se desembolsó”, y detalló que restarían entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, con giros trimestrales de entre 1.000 y 1.500 millones.

Estados Unidos, Trump y las proyecciones económicas

Loser también analizó el peso de Estados Unidos dentro del FMI y el posible impacto político de Donald Trump. “Estados Unidos, respecto de los programas específicos, no tiene veto”, aclaró, aunque sí conserva poder en cambios estructurales del organismo.

En el plano político interno, advirtió: “La probabilidad de que pierda el control del Partido Republicano en la Cámara de Representantes es muy alta”, lo que podría debilitar al presidente norteamericano.

Respecto de la economía estadounidense, señaló: “Las perspectivas de crecimiento económico son positivas, pero probablemente mucho más débiles de lo que el gobierno está diciendo”, con una expansión estimada en torno al 2,5%.

En cuanto a Argentina, recordó que la última proyección del FMI fue del 4%, aunque anticipó un recorte. “Mi impresión es que el crecimiento que se espera podría ser de entre 3 y 3,5”, sostuvo.

Finalmente, sobre el tipo de cambio internacional y la paridad dólar-euro, explicó que un dólar más débil podría incluso favorecer a la Argentina. “Yo creo que se va a mantener en este rango, con el euro, digamos, entre 1,10 y 1,20”, concluyó.

