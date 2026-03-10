El dólar blue cerró sin cambios este martes 10 de marzo y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró sin cambios este martes 10 de marzo. La divisa paralela se mantuvo estable respecto del cierre anterior, mientras que el Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado cambiario.

Las reservas internacionales subieron en 275 millones de dólares. De esta manera, la autoridad monetaria cerró la jornada con un total de 46.043 millones de dólares.

Dólar Blue

El dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.425 y se compró a $1.405. Así, terminó la rueda sin variaciones frente a la jornada previa.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se vendió a $1.420,17. De esta manera, el tipo de cambio financiero mostró una baja del 0,70% respecto del cierre anterior.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que el dólar Contado con Liquidación (CCL) se comercializó a $1.463,32, con una baja del 0,70% en la jornada.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1.441,94 en promedio, con una caída del 0,72% frente al día anterior.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotizó a $1.846,00, tras registrar una baja del 1,05% en la rueda.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista quedó en $1.420 según el promedio de los principales bancos, y el dólar mayorista se ubicó en $1.401 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 67 millones de dólares en el mercado cambiario.

