Punta Cana y el turismo "All inclusive": por qué los argentinos eligen cada vez más este destino del Caribe

El Caribe sigue siendo uno de los destinos más soñados por los viajeros argentinos, y Punta Cana se posiciona como uno de los lugares más elegidos para vacaciones familiares y escapadas de relax. En ese contexto, Leonel Reyes, director de PAM Hoteles para Latinoamérica, explicó cuáles son los factores que impulsan el crecimiento del turismo hacia este destino.

Uno de los principales motivos, según señaló, es la facilidad para llegar al lugar desde distintos puntos del continente. “Punta Cana, principalmente, creo que una de las actividades es la conectividad aérea que tenemos con el destino”, afirmó.

En ese sentido, destacó que los tiempos de vuelo relativamente cortos facilitan la planificación de las vacaciones. “Desde cualquier punto puedes llegar a Punta Cana con seis, siete, diez horas y ya puedes estar en este bello destino con sol en la playa”, explicó.

Además, remarcó que la experiencia turística no se limita al descanso, sino que incluye entretenimiento, gastronomía y actividades para todos los perfiles de viajeros. “Cuando tienes todo esto a la mano y cada día con mayor variedad y entretenimiento para toda la familia, creo que es el combo ideal para poder disfrutar de estas vacaciones”, señaló.

El auge del sistema all inclusive

Otro de los factores que impulsa la llegada de turistas argentinos es el sistema “todo incluido”, que permite planificar las vacaciones con mayor previsibilidad económica.

Reyes explicó que este modelo resulta especialmente atractivo para quienes buscan comodidad y control del presupuesto durante el viaje. “Cuando hablamos de un paquete donde ya todo está incluido desde el momento en que uno sale de Buenos Aires, creo que es la matemática perfecta cuando estamos cuidando el bolsillo”, sostuvo.

Este formato permite a los huéspedes disfrutar de una amplia oferta gastronómica y de entretenimiento sin costos adicionales. “Lo que uno quiere en vacaciones es disfrutar las pizzas, las carnes, el tepanyaki, la margarita extra y estar en la playa con servicio al camastro”, describió.

En el caso del Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, la oferta incluye múltiples espectáculos, casino, discoteca y actividades recreativas pensadas para diferentes edades. “Tenemos quince espectáculos diferentes que van rotando para que las estadías de diez noches sean perfectas”, detalló.

Experiencias para toda la familia

El turismo familiar es otro de los pilares del crecimiento del destino. Según Reyes, los hoteles están diseñados para ofrecer actividades específicas para cada grupo etario. “Nos hemos enfocado en necesidades diferentes: chicos de cero a tres años, de tres a diez y de once a diecisiete”, explicó.

Las propuestas incluyen parques acuáticos, áreas de videojuegos, actividades recreativas y servicios de cuidado infantil que permiten a los adultos disfrutar del resort con mayor tranquilidad.

En paralelo, los turistas también pueden explorar los alrededores del destino con excursiones y experiencias culturales. “Lo más bello también es disfrutar y conocer los alrededores de la tierra donde está el hotel”, afirmó.

Finalmente, Reyes destacó el perfil del viajero argentino, que suele optar por estadías largas en el Caribe. “El argentino es espectacular porque apuesta por unas vacaciones interesantes y estamos hablando que entre siete a diez noches es el promedio de vacaciones”, concluyó.

