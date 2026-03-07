Junto a Milei, Trump lanzó una nueva alianza regional contra el narcotráfico y la influencia china en América latina

El presidente Javier Milei participará este sábado 7 en la denominada Cumbre Escudo de las Américas, un encuentro impulsado por Donald Trump que reunirá en Miami a jefes de Estado de doce países del continente con el objetivo de fortalecer un bloque político y económico alineado con Estados Unidos.

El eje central de la reunión es la construcción de una coalición regional destinada a contrarrestar la expansión económica y estratégica de China en América Latina. La iniciativa busca reforzar la presencia estadounidense en sectores considerados clave para la competencia global, como el acceso a recursos naturales estratégicos, entre ellos el litio, el petróleo y la producción de alimentos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Donald Trump: "Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es"

Según trascendió desde la agenda oficial, los líderes también abordarán el control de rutas comerciales clave, la cooperación en materia de seguridad regional y la promoción de inversiones estadounidenses en el hemisferio.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había anticipado los lineamientos del encuentro durante una conferencia. “El presidente dará la bienvenida a los jefes de Estado de 12 naciones de nuestro hemisferio occidental en Miami, Florida”, señaló la funcionaria. Luego agregó que el objetivo de la cumbre será “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región”.

“El presidente hablará con los líderes de estos países, que han formado una coalición histórica para trabajar juntos en la lucha contra las bandas criminales, los narcoterroristas y los cárteles, y hacer frente a la migración ilegal y masiva”, añadió.

El posicionamiento de Argentina

En este escenario internacional, el gobierno de Argentina ocupa un lugar destacado dentro de la estrategia regional de Washington. El gobierno de Milei consolidó en los últimos meses un alineamiento político directo con Estados Unidos, que se expresó recientemente cuando se convirtió en el único país latinoamericano que respaldó oficialmente los ataques estadounidenses contra Irán.

Tras su participación en la cumbre, Milei asistirá a las 15:00 (hora argentina) a un almuerzo de trabajo ofrecido por Trump. Allí se prevé que ambos mandatarios retomen las negociaciones vinculadas al acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos en noviembre de 2025.

En la cumbre en Estados Unidos, Donald Trump le recordó a Milei su apoyo en las elecciones: "Estaba dos puntos abajo y subió como un cohete"

El encuentro se produce además en un contexto internacional marcado por tensiones energéticas y comerciales. En los últimos días el precio del petróleo registró un fuerte incremento en los mercados internacionales, lo que volvió a poner en el centro del debate el control de los recursos energéticos y las cadenas de suministro globales.

Desde lo político, la participación de Milei en este esquema regional también funciona como un gesto de consolidación de su estrategia internacional. Desde el inicio de su gestión, el presidente impulsó un alineamiento con Estados Unidos, acompañado por un discurso crítico hacia China y otros actores con presencia creciente en América Latina. Esa alineación le permite al gobierno mostrar sintonía con la agenda de Donald Trump en temas de seguridad, comercio y geopolítica regional, al mismo tiempo que busca abrir nuevas oportunidades de financiamiento e inversión en un contexto económico interno todavía marcado por la fragilidad macroeconómica.

La participación argentina en este esquema regional también tiene un análisis político interno. Para Javier Milei, el vínculo con Donald Trump y con la administración de Estados Unidos funciona como una señal de respaldo internacional en un momento en que el gobierno intenta consolidar sus políticas económicas. En la Casa Rosada consideran que una relación más estrecha con Washington puede facilitar inversiones, cooperación estratégica y mayor presencia argentina en las discusiones sobre seguridad y comercio en América Latina, en medio de una competencia creciente entre las potencias por influencia en la región.

RG