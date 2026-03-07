Cuatro muertos y numerosos heridos por tornados en Michigan, Estados Unidos

Por lo menos 4 personas murieron y más de una decena resultó herida como consecuencia de varios tornados que golpearon el estado de Míchigan, en el norte de Estados Unidos, este viernes 6 de marzo.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Branch, un tornado cerca de Union City, en el sur del estado, mató a 3 personas y dejó a 12 heridas. “Nuestros pensamientos están con quienes han perdido a familiares, amigos y propiedades durante este incidente", remarcaron los máximos referentes policiales en un comunicado enviado a los medios locales.

Unos 80 kilómetros al oeste, las autoridades del Condado de Cass informaron que una persona falleció y varias resultaron heridas tras el paso de un tornado por la zona que provocó la caída de árboles sobre rutas y edificios, dejando a más de 500 personas sin electricidad. “El personal de Gestión de Emergencias realizará evaluaciones de daños en la zona afectada según lo exija el Estado de Michigan”, anunció la oficina del sheriff local.

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, habilitó el viernes por la noche un centro estatal de operaciones de emergencia con el objetivo de asegurar una respuesta integral al alerta provocado por el tornado. “Quiero agradecer a todos los socorristas que reaccionaron rápidamente para mantener a los ciudadanos a salvo”, escribió la mandataria en una publicación de X.

CBS News registró las palabras del meteorólogo David Roth, para quién "la mezcla de un sistema meteorológico que extrajo humedad del Golfo de México y un frente cálido que se desplazó hacia el norte" permitieron crear "las condiciones propicias para un tornado en un estado donde son relativamente poco frecuentes".

Según el experto, Michigan tiene 15 tornados al año frente a los 155 que sufre Texas y los 96 de Kansas.

Las graves tormentas del 15 de marzo de 2025

El 15 de marzo de 2025, fuertes tormentas y tornados provocaron una gran destrucción en una amplia zona de Estados Unidos. En Arkansas, fallecieron 3 personas y hubo 29 heridos. Además, se reportaron 6 decesos en el condado de Wayne, Missouri; 6 muertos en Ozark; y 1 deceso en los condados de Butler y Jefferson.

En Texas, las autoridades detallaron que 4 personas murieron en accidentes de tránsito relacionados con las tormentas de polvo y los incendios; y en Sherman County, Kansas, un tornado generó un choque múltiple en el que estuvieron involucrados 50 autos y fallecieron 8 personas.

