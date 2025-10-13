Alerta en Corrientes: cola de tornado devastó Ituzaingó con ráfagas de 90 km/h y cortes masivos de luz

La madrugada del domingo, la ciudad correntina de Ituzaingó sufrió el impacto de una cola de tornado, que generó ráfagas de viento de más de 90 km/h y una precipitación acumulada de más de 100 milímetros en pocas horas, lo que provocó importantes daños materiales y cortes de energía en distintos puntos.

El fuerte temporal afectó gravemente la infraestructura urbana, con la caída de árboles y postes, lo que desató un operativo de emergencia coordinado por la Municipalidad de Ituzaingó.

Operativo de emergencia y calles afectadas

Ante la magnitud del desastre, el gobierno municipal activó un operativo de emergencia con la intervención conjunta de las áreas de Defensa Civil, Obras y Servicios Públicos, Tránsito y Electricidad Municipal, además de Acción Social, con el apoyo de Bomberos Voluntarios y la Dirección Provincial de Energía Corrientes (DPEC).

Durante el domingo, el personal trabajó intensamente en el despeje de calles, la remoción de árboles y postes caídos, y la asistencia a las familias afectadas. El esfuerzo se centró en la reparación del tendido eléctrico para restablecer los servicios básicos lo antes posible.

La Municipalidad informó que las tareas continúan, enfocadas en la reparación de tendidos eléctricos, el retiro de árboles caídos y la asistencia a los vecinos afectados.

Según el informe de Tránsito Municipal, las principales calles afectadas por las obstrucciones son:

Avenida Santa Fe y Bolivia.

Posadas y Calle 10 (actualmente en proceso de liberación).

Avenida Santa Fe y Paraguay (ya se encuentra con libre circulación).

Para todo aquel vecino afectado por el temporal, la Defensa Civil municipal ha puesto a disposición el número de emergencia: 3786-515278.