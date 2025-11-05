El campo continúa bajo el agua y localidades bonaerenses tuvieron que enfrentar los destrozos de un tornado

El presidente de la Sociedad Rural de Bolívar, José Gabriel Erreca, describió en Canal E la situación que atraviesa el partido bonaerense tras las inundaciones y el tornado que afectó la localidad de Urdampilleta, provocando severos daños materiales.

“Daños muy importantes. La ciudad hoy necesita, con más de 60 casas que se les voló literalmente el techo, a tres, cuatro casas las derrumbó, una cosa nunca vista”, relató José Gabriel Erreca. Sobre la misma línea, agregó que incluso “los viejos galpones del ferrocarril que todos vemos en cualquier vía de nuestro país, literalmente el techo se lo destrozó”.

Afortunadamente el tornado no dejó víctimas fatales

Asimismo, destacó que no hubo víctimas fatales, aunque advirtió que fue “de milagro, porque las chapas quedaban incrustadas en las plantas, en los frentes de las casas”. En este contexto, explicó que las instituciones locales comenzaron una colecta solidaria: “En este momento lo que más se necesita son materiales de construcción para que esa gente pueda ir recomponiendo su vivienda, y velas y agua”.

Sobre la reactivación de obras hidráulicas en la Cuenca del Salado, Erreca planteó: “Estamos esperando. Indudablemente es una obra que va a ayudar a drenar la masa de agua que afecta el 9 de Julio, 25 de Mayo, Saladillo”. Sin embargo, aclaró que el panorama es crítico: “No hay más capacidad de almacenamiento de agua en absoluto, está colapsado. Estamos realmente colapsados. Por eso el Gobierno Nacional tiene que empezar esa obra lo antes posible”.

Los tiempos no ayudan a la situación

A su vez, advirtió que los tiempos se agotan: “Hasta que avancen, hasta que las cuencas se empiecen a ordenar, hasta que se empiecen a hacer los canales secundarios, todo lleva tiempo”. En tanto, confirmó la presencia de funcionarios provinciales en la zona: “Ayer estaban presentes en Urdampilleta autoridades de la provincia, de Defensa Civil, había gente del ministerio de Acción Social y de Seguridad, y el municipio sí se abocó desde el primer momento”.

El entrevistado insistió en que las prioridades son claras: “Urdampilleta está necesitando materiales de construcción para recomponer las 61 viviendas que destrozó el tornado”. Además, subrayó que, “se necesita una ayuda de provincia o de nación lo más rápido posible”, aunque reconoció que, “el municipio lo está tramitando, y nosotros desde las instituciones estamos haciendo la colecta y la colaboración con la gente que ha respondido siempre”.

En este sentido, detalló las graves consecuencias productivas que dejarán las inundaciones: “Está demorada todo lo que es la siembra de la cruza, o sea, todo lo que es soja y todo lo que es maíz, más allá de haberse achicado la superficie de siembra”. Luego, explicó que, “de 50.000, 60.000 hectáreas de maíz que se siembran, apenas se van a poder sembrar 10, 15.000 hectáreas y mal sembradas”.