Tremendo tornado en el sur de Brasil: 5 muertos y más de 100 heridos

Por lo menos 5 personas perdieron la vida y 130 fueron heridas el viernes 7 de noviembre por un tornado que destruyó parte del municipio de Rio Bonito do Iguaçu, ubicado en el estado de Paraná, Brasil. El viento fue tan violento que tiró abajo viviendas e hizo volcar autos, reveló el servicio meteorológico local.

En una nota enviada a la agencia AFP, la Defensa Civil regional dio las cifras oficiales de heridos y muertos: "Ya se han confirmado 5 fallecimientos como consecuencia del tornado. Las primeras informaciones también indican que hay 30 heridos graves y moderados, y alrededor de 100 heridos leves”.

Según el Sistema de Tecnología y Monitoreo Ambiental de Paraná, los vientos alcanzaron entre 180 y 250 km/h, lo que generó la “caída de árboles e incluso de casas de albañilería”. El ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes, escribió en su cuenta de X: “Bajo la orientación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, estamos trabajando en los planes de ayuda humanitaria, el envío de equipos y el apoyo a las acciones de reconstrucción”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por su parte, Ratinho Júnior, gobernador de Paraná, también usó sus redes sociales para anunciar que “las fuerzas de seguridad están en alerta, movilizadas y monitoreando las ciudades afectadas por las fuertes tormentas”.

Hay una alerta de “peligro por tempestades” en todo Paraná y en los estados sureños de Santa Catarina y Rio Grande do Sul, lanzado por el Instituto Nacional de Meteorología.

Más desastres meteorológicos: el tifón Kalmaegi provocó cinco muertes en Vietnam

El tifón Kalmaegi golpeó con toda su fuerza a Vietnam la madrugada del viernes 7 de noviembre, costándole la vida a 5 personas tras su paso por Filipinas, donde el número de muertos llegó a 188. Nguyen Van Tam, un pescador de 42 años de la provincia vietnamita de Gia Lai, contó: “El techo de mi casa simplemente voló. Todos estamos bien, (pero) el tifón fue horrible, cayeron muchos árboles”. La cartera responsable de los asuntos medioambientales anunció que 57 viviendas fueron destrozadas por el tifón, casi 3000 casas sufrieron daños en sus techos y 11 embarcaciones se hundieron.

Los periodistas de la AFP contemplaron, en las calles ubicadas junto a la playa de Quy Nhon, en Gia Lai, a equipos de rescate y soldados trabajando con los vecinos para sacar los árboles arrancados y quitar los escombros. Tran Ngo An, de 64 años, les dijo a estos cronistas: “Ha sido un tifón muy fuerte. Es la segunda vez que veo un tifón así. El otro fue hace unos diez años, pero no fue tan fuerte como este”.

Cuando el tifón azotó la costa central, según la compañía eléctrica estatal, 1,6 millones de personas se quedaron sin energía, pero el servicio pudo ser restablecido para un tercio de ellos rápidamente.

HM