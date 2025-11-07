Preocupación por la llegada de lluvias desde Brasil: “El centro bonaerense no está preparado a nivel de suelo”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, analizó para Canal E la crítica situación que atraviesa el campo argentino tras las intensas lluvias y los excesos hídricos que afectan a gran parte del país.

Germán Iturriza explicó que el tiempo juega en contra de los productores: “Queda cada vez menos tiempo para recuperar los suelos y que de alguna manera podamos tener un ciclo productivo. Los cultivos tienen una ventana óptima y fuera de esa ventana óptima te quedás afuera por rindes”. Además, agregó que, “empiezan las enfermedades o la planta directamente no tiene la energía suficiente de la atmósfera para realizar su proceso productivo natural”.

Qué se espera para la proyección de siembra

En ese contexto, alertó: “No queda mucho tiempo realmente para que no empecemos a tener impactos y caídas en el área de proyección de siembra en Argentina”.

Iturriza analizó los registros climáticos de los últimos meses y los comparó con proyecciones internacionales. “Lo que se ve en esas zonas amarillas son entre 400 y 500 milímetros caídos en los últimos 90 días, incluyendo parte del invierno. Es realmente una locura total lo que viene precipitando en gran parte del centro de la provincia de Buenos Aires”, explicó.

Las limitaciones del suelo bonaerense

Sobre la misma línea, añadió que, “el centro bonaerense no está preparado a nivel de suelo para tener la misma dinámica de lluvias que el sur de Brasil. Tener esa misma dinámica, esos 400 o 500 milímetros en 90 días, realmente es la complicación”.

El entrevistado señaló que el impacto de las precipitaciones se puede observar incluso desde el espacio. “Mandé un mapa de la NASA que es todo verde, que muestra cómo se refuerza el filtro de los espejos de agua. Cuando uno ve desde el satélite el suelo, realmente es contundente cómo se plasma en el territorio esos excedentes”, comentó. “Cuando miro eso digo ´esto es insembrable´, esto es muy difícil de sembrar, porque hay que sembrar ahora, no el 30 de diciembre”, subrayó.

A su vez, insistió en que la situación es heterogénea: “No todas las hectáreas están en la misma condición. Hay gente que dice ‘mi lote está ok, pero no puedo acceder’. O sea, ese lote está bien, pero no se puede acceder”.