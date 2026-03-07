sábado 07 de marzo de 2026
INTERNACIONAL
Cumbre en Miami

Donald Trump: "Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es"

"Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo", dijo en el encuentro con mandatarios aliados.

07_03_2026_trump_cedoc_g
Posición. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que Washington participará de la elección del próximo líder en Irán. | cedoc

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado durante la cumbre "Escudo de las Américas", en Miami, que Cuba "vive sus últimos momentos".

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es", fue la frase del mandatario, en la reunión con lideres latinoamericanos aliados.

"Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo", agregó.

Trump mencionó que el gobierno de La Habana estaba "negociando" con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con él mismo.

En desarrollo...

LT

