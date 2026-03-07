Donald Trump: "Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es"

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este sábado durante la cumbre "Escudo de las Américas", en Miami, que Cuba "vive sus últimos momentos".

"Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es", fue la frase del mandatario, en la reunión con lideres latinoamericanos aliados.

"Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo", agregó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump mencionó que el gobierno de La Habana estaba "negociando" con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con él mismo.

En desarrollo...

LT