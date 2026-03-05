Apagón masivo deja a oscuras a gran parte de Cuba en medio de presión de EE.UU.

La electricidad se iba restableciendo poco a poco en algunas partes de Cuba mientras la isla intentaba salir de un apagón masivo que sumió a aproximadamente dos tercios del país a oscuras. El Ministerio de Energía y Minas dijo en X el jueves por la mañana que el sistema eléctrico nacional se había restablecido y que las centrales eléctricas estaban retomando operaciones. A las 6:28 a.m. hora local, se le había restablecido el suministro eléctrico a casi 310.000 personas en La Habana —menos de un tercio de la población de la ciudad—, según reportó el medio estatal CubaDebate.

El apagón del miércoles se produjo en medio de un mayor impulso estadounidense para privar al gobierno cubano de combustible y financiamiento. El apagón abarcó el extremo occidental de la isla, desde Camagüey hasta Pinar del Río. El primer ministro, Manuel Marrero, dijo que una falla inesperada en la central eléctrica Antonio Guiteras, la más grande del país, dejó fuera de servicio la red eléctrica.

Los cortes de electricidad son comunes en la isla de 10 millones de habitantes debido a la escasez de combustible y el envejecimiento de las plantas, y ha sufrido media docena de apagones nacionales en un año. La isla, bajo gobierno comunista, también está bajo la presión de Washington. La administración del presidente Donald Trump detuvo los envíos de petróleo subsidiado desde Venezuela y amenazó con aranceles sobre cualquier otra nación que aporte ayuda energética a Cuba.

Si bien EE.UU. comenzó recientemente a permitir que las empresas privadas cubanas importen su propio combustible, las cantidades son solo una fracción de lo que la isla necesita. Las centrales termoeléctricas del país requieren unos 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer la demanda, y la producción nacional representa solo dos quintas partes de esa cantidad.

La electricidad disponible se ha desplomado desde principios de año. Esto ha afectado de forma desproporcionada a las zonas rurales y a los centros provinciales, según un análisis de Bloomberg News de imágenes satelitales, en las que se evidencia que el nivel de luz emitida por la noche en algunas ciudades había caído hasta un 50% en comparación con el promedio histórico.

El último gran envío de combustible llegó desde México el 9 de enero. La decisión de la administración Trump de permitir las importaciones privadas, mientras tanto, forma parte de un plan para que Cuba dependa más de EE.UU. en abastecimiento y aumentar la influencia de Washington para lograr cambios.

Además, EE.UU. ha estado atacando las fuentes de ingresos de Cuba, desde el turismo hasta sus brigadas médicas, importantes fuentes de divisas. Trump ha dicho que espera que el régimen de 67 años se derrumbe por su propio peso.

En respuesta, La Habana ha comenzado a implementar reformas económicas. El martes, autorizó a empresas privadas a asociarse con empresas estatales después de que el presidente, Miguel Díaz-Canel, dijera a los legisladores que se necesitaba un cambio “urgente” en la economía de planificación centralizada.