Archivos del caso Epstein: una víctima afirmó que el financista decía haber tenido un hijo con una mujer “perfecta”

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo públicas más de tres millones de páginas y de 180.000 imágenes de la investigación sobre Jeffrey Epstein, el financiero fallecido en 2019 que lideró una red de abuso y tráfico sexual de menores durante dos décadas. Según los documentos judiciales revelados este 30 de enero, múltiples testigos y víctimas aseguran que el magnate habría tenido al menos un hijo en secreto, contradiciendo las versiones oficiales de su entorno familiar. Los archivos exponen fotografías de Epstein con niños y relatos de víctimas que detallan una estructura sistemática de captación que operó entre mediados de los años 90 y 2019 en sus residencias de Nueva York, Florida y Nuevo México.

Entre los documentos aparece el testimonio de una víctima que declaró ante el FBI que Epstein le aseguró, mientras señalaba una fotografía en su mansión de Nueva York, que una mujer rubia retratada en la imagen era “la madre de su hijo”, exhibiendo, además, una escultura con el "molde del torso de la mujer".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Esta versión coincide con correos electrónicos enviados en 2011 por Sarah Ferguson, exduquesa de York, quien felicitaba al magnate por “haberse convertido en padre”. En ese intercambio, la exesposa del príncipe Andrés mencionaba haber recibido la noticia a través de terceros. Aunque ese mensaje alimentó las especulaciones sobre una posible paternidad de Epstein, su hermano, Mark Epstein, negó reiteradamente que el financista hubiera tenido hijos.

Otros testimonios describen el interés del empresario en tener descendencia. Víctimas como Virginia Giuffre y Johanna Sjoberg declararon que Epstein les propuso en varias oportunidades quedar embarazadas. Según esos relatos, el financista hablaba de un proyecto vinculado con ideas cercanas al transhumanismo y a la "mejora genética de la especie humana", que incluía la posibilidad de utilizar su rancho en Nuevo México como base para inseminar mujeres y concebir hijos.

Las dietas del Senado vuelven a subir: superarán los $11 millones tras la paritaria en el Congreso

Las investigaciones judiciales también reconstruyeron el funcionamiento de la red de explotación sexual que Epstein habría sostenido durante años. De acuerdo con los expedientes, el empresario reclutaba a adolescentes —en algunos casos menores de edad— a quienes pagaba para realizar supuestos “masajes” que derivaban en abusos sexuales. En varios casos, las jóvenes recibían dinero para atraer a otras chicas, lo que permitía ampliar el círculo de captación que operaba en sus residencias de Nueva York y Florida.

Los documentos también incluyen evidencias fotográficas: el sitio Daily Mail muestra imágenes en donde aparece Epstein abrazando a una mujer que sostiene a un bebé en brazos, además de otras imágenes del pederasta cargando niños cuya identidad permanece protegida. El material desclasificado continúa bajo análisis, vinculando los movimientos de Epstein con figuras del poder político, las finanzas y el espectáculo a nivel global.

Jeffrey Epstein junto a Ghislaine Maxwell, su expareja y colaboradora, condenada en 2022 a 20 años de prisión por tráfico sexual de menores

Una segunda declaración, proveniente de una mujer cuya identidad se mantiene bajo reserva, refuerza la hipótesis de la paternidad secreta. Según el testimonio incorporado a los archivos del Departamento de Justicia, la víctima —quien sufrió abusos sistemáticos por parte de Epstein desde los 16 años— relató a los investigadores del FBI que, durante un encuentro en la residencia de Manhattan, el magnate señaló la fotografía de una mujer rubia en una playa y le confesó de forma directa: "Esta es la madre de mi hijo".

La mujer agregó que el empresario la describía como “perfecta” y que en la casa había incluso una escultura del torso de esa persona. Según su relato, que coincide con el de la primera testigo, Epstein señalaba el molde y contaba que había sido realizado a partir del cuerpo de la mujer que, afirmaba, había tenido su bebé.

Otros materiales incluidos en la publicación también mencionan episodios en los que Epstein habría planteado a distintas mujeres la posibilidad de que tuvieran un hijo con él. Entre ellos figuran notas manuscritas atribuidas a una víctima británica que recordó una conversación en la residencia de Palm Beach, Florida, donde el financista sacó el tema de la paternidad, lo que habría provocado el enojo de Ghislaine Maxwell, su colaboradora, quien fue condenada por tráfico sexual.

Jeffrey Epstein fue hallado muerto en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba el juicio por tráfico sexual de menores.

GD