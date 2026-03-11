Las dietas del Senado vuelven a subir: superarán los $11 millones tras la paritaria en el Congreso

Un acuerdo paritario en el Congreso de la Nación volverá a impactar directamente en los sueldos de los senadores. Tras una negociación entre las autoridades de ambas cámaras y los gremios legislativos, se habilitó un incremento escalonado para los trabajadores parlamentarios que, por el sistema vigente, también repercute en las dietas de la Cámara alta.

El aumento se aplicará en varios tramos retroactivos desde diciembre y acumulados hasta mayo, lo que elevará el valor de los módulos que integran el salario del personal legislativo. Como las dietas de los senadores están calculadas sobre esa misma unidad, el ajuste empujará sus ingresos por encima de los $11,5 millones brutos mensuales.

El aumento que acordaron en el Congreso

Según se informó tras la negociación paritaria, el incremento para los trabajadores del Congreso se distribuye en varios tramos mensuales que se aplican de manera acumulativa.

El esquema incluye una suba retroactiva del 2% correspondiente a diciembre, seguida por aumentos de entre 1,5% y 2,5% en los meses siguientes, lo que arroja un incremento cercano al 10% acumulado hasta mayo.

El acuerdo fue rubricado por autoridades administrativas y parlamentarias de ambas cámaras junto con los gremios legislativos. Entre los firmantes aparecen, por el Senado, el secretario administrativo Alejandro Fitzgerald y el secretario parlamentario Agustín Giustiniani; por Diputados, Laura Oriolo y Adrián Pagán. También participaron representantes sindicales como Norberto Di Próspero (APL), Martín Roig (UPCN Congreso) y Claudio Britos (ATE Congreso).

Cómo quedan los sueldos de los senadores

El aumento salarial repercute de manera directa en la Cámara alta por un mecanismo aprobado por los propios senadores en abril de 2024, que vinculó sus dietas al sistema de módulos utilizado para pagar a los trabajadores del Congreso.

Desde entonces, el sueldo de los legisladores se calcula en base a 4.000 módulos:

2.500 módulos correspondientes a la dieta base.

1.000 módulos por gastos de representación.

500 módulos adicionales por desarraigo.

A ese esquema se sumó además una decimotercera dieta anual, pensada como compensación equivalente al aguinaldo.

Como el valor de los módulos se actualiza cada vez que hay paritarias para el personal legislativo, cualquier incremento salarial impacta automáticamente en los haberes de los senadores.

Con la nueva actualización, quienes integran la Cámara alta pasarán de cobrar alrededor de $10,2 millones brutos a una cifra cercana a $11,5 o $11,6 millones mensuales, antes de descuentos como el impuesto a las Ganancias y los aportes previsionales.

Dentro del esquema salarial hay algunos casos particulares. El adicional por desarraigo no es percibido por todos los senadores. Patricia Bullrich, Agustín Monteverde —ambos representantes de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires— y Mariano Recalde no reciben ese plus. Tampoco lo cobra Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación como exgobernadora de Santa Cruz.

La diferencia con los diputados

El sistema es distinto en la Cámara de Diputados. Allí las dietas no están vinculadas automáticamente a las paritarias de los trabajadores legislativos, por lo que los aumentos salariales del personal no se trasladan de manera directa a los legisladores.

La actualización de los haberes de los diputados depende de decisiones de la presidencia de la Cámara. Es decir, depende de Martín Menem.

Actualmente, los diputados nacionales perciben cerca de $6 millones brutos, unos $4,5 millones netos, más un adicional aproximado de $600.000 por gastos de representación, una cifra sensiblemente menor a la que perciben sus pares del Senado.

La diferencia entre ambas cámaras, según reconocen legisladores, es un reclamo recurrente dentro del Congreso y suele reaparecer cada vez que se producen actualizaciones salariales vinculadas al sistema de módulos.

