"Vine a deslomarme”: tormenta de memes por la justificación de Adorni del viaje de su mujer en el vuelo oficial

La presencia de la esposa del funcionario Manuel Adorni en la gira oficial del presidente Javier Milei a Estados Unidos abrió una polémica política y mediática que se viralizó en redes sociales después de una entrevista televisiva con Eduardo Feinmann en la que el vocero presidencial intentó explicar las circunstancias del viaje.

La discusión comenzó tras la difusión de imágenes tomadas durante la agenda oficial en Nueva York. En una de ellas se observa a Bettina Angeletti (esposa de Adorni) junto a integrantes de la delegación argentina durante una actividad vinculada al viaje presidencial.

La situación generó cuestionamientos en redes sociales, principalmente por el hecho de que la mujer no ocupa ningún cargo en el Estado. La fotografía circuló durante varias horas en distintas plataformas y derivó en preguntas sobre el carácter de su presencia en el viaje y sobre cómo se organizó el traslado de la comitiva oficial.

La controversia llegó a la televisión cuando Adorni fue consultado por el periodista Eduardo Feinmann durante una entrevista. Allí el funcionario explicó que su esposa ya tenía previsto viajar a Nueva York y que inicialmente lo haría en un vuelo comercial, pero que finalmente se sumó al traslado oficial cuando surgió la posibilidad de hacerlo.

Durante esa conversación, el vocero presidencial intentó justificar la situación con una frase que rápidamente comenzó a circular en redes sociales: “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que mi mujer me acompañe”.

El término “deslomado” se convirtió en tendencia en la red social X pocas horas después de la entrevista. Usuarios replicaron el fragmento del programa televisivo acompañado de comentarios, memes y ediciones del video que amplificaron el alcance de la declaración.

En paralelo, también se viralizaron capturas de pantalla de la fotografía tomada durante la gira y fragmentos de la entrevista televisiva. El episodio generó miles de interacciones y ubicó la discusión entre los temas más comentados del día en el ecosistema digital argentino.

"Vengo a deslomarme y era mi deseo": Manuel Adorni explicó por qué su esposa viajó a Estados Unidos en el avión presidencial

En su explicación, Adorni sostuvo que los gastos personales de su esposa (como comidas o actividades privadas) serían afrontados con dinero propio y que su presencia en el viaje no implicó costos adicionales para el Estado. También señaló que ambos se alojaron en la misma habitación del hotel donde se hospeda la delegación argentina.

Alberto Fernandez se sumó a la polémica en su cuenta de X

Manuel Adorni apuntó al peronismo al abrir la Argentina Week: dijo que el país dejó de ser "tierra arrasada"

El caso también generó repercusiones en el ámbito político. Legisladores de la oposición anticiparon pedidos de información para que el Poder Ejecutivo detalle bajo qué carácter viajó Angeletti, cómo se organizó su traslado y si existieron gastos públicos asociados a su participación en la gira.

Mientras tanto, la discusión continuó trasladándose a redes sociales y a programas televisivos, donde se replicaron fragmentos de la entrevista y se multiplicaron las interpretaciones sobre las explicaciones del funcionario. La frase pronunciada durante la conversación con Feinmann siguió circulando durante horas en distintas plataformas, convertida en uno de los ejes del debate digital sobre la gira presidencial en Estados Unidos.

