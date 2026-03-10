Manuel Adorni apuntó al peronismo al abrir la Argentina Week: dijo que el país dejó de ser "tierra arrasada"

El jefe de Gabinete Manuel Adorni destacó este lunes que el contexto económico internacional representa “una oportunidad extra” para la Argentina y defendió el rumbo económico del Gobierno al asegurar que el país avanza hacia la normalización financiera. Fue durante su discurso en la apertura de la "Argentina Week", en Nueva York. Allí, cerró con una sentencia: “Argentina pasó de ser tierra arrasada a un país de oportunidades”.

“Este escenario desafiante ofrece una oportunidad extra a nuestro país”, afirmó Adorni durante su exposición, donde sostuvo que la actual estrategia económica permitirá consolidar la recuperación una vez que el país vuelva a acceder plenamente a los mercados internacionales.

En ese sentido, planteó que el proceso de estabilización avanza. “Es verdad aquello de que estamos mal pero vamos bien, porque sin duda este es el rumbo y ni bien se acceda a los mercados internacionales se continuará regularizando la economía tan distorsionada por tantos años de malos manejos”, señaló.

El vocero también hizo un balance de las medidas implementadas por la administración de Javier Milei y enumeró algunos indicadores de gestión. Según detalló, el Gobierno aplicó “un ajuste del 30% del gasto público”, modificó “cerca de 15 mil regulaciones” y logró aprobar “el primer presupuesto nacional libre de default en cien años”.

Además, resaltó los avances en materia de relaciones económicas internacionales y subrayó los acuerdos alcanzados con Estados Unidos y la Unión Europea, iniciativas que -según afirmó- “el peronismo rechazó durante más de veinte años”.

En el plano político, el jefe de Gabinete destacó los resultados de las elecciones legislativas del año pasado y resaltó que el actual Congreso tiene una orientación más favorable a las reformas económicas.

“La sociedad eligió claramente profundizar el sendero de reforma. Hoy un partido promercado tiene la primera minoría en el Congreso”, señaló.

Además afirmó que el peronismo atraviesa un período de debilidad parlamentaria. “Desde hace décadas que el peronismo no tenía tan poco poder parlamentario”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que el país ya comenzó a recibir inversiones y proyectó un escenario de crecimiento para los próximos años. “Están entrando miles de millones de dólares y apuntamos a que en 2026 crezca más que en los últimos veinte años”, aseguró.

El discurso fue seguido por empresarios y ejecutivos de compañías argentinas, entre ellos Miguel Galuccio, Marcos Bulgheroni, Santos Uribelarrea y Patricio Supervielle, quienes también destacaron la presencia conjunta de trece gobernadores durante el almuerzo previo organizado por el American Council.

La delegación argentina en Estados Unidos está encabezada por el presidente Javier Milei, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y funcionarios del área económica y diplomática. Entre ellos figuran el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el canciller, Pablo Quirno; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el embajador en Estados Unidos, Alejandro “Alec” Oxenford.

A la comitiva también se sumaron once gobernadores que participaron de reuniones con inversores y empresarios: Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Claudio Vidal (Santa Cruz), Marcelo Orrego (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Martín Llaryora (Córdoba).

Javier Milei, este martes en la "Argentina Week"

El presidente Javier Milei encabezará este martes en Nueva York la inauguración de “Argentina Week”, el road show de inversiones que lo tendrá como protagonista excluyente con una serie de reuniones.

Antes de esa actividad, que tendrá lugar desde las 9 a las 10 (hora argentina), el mandatario mantendrá un ereve encuentro del Presidente con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon. Milei tiene confirmadas además paradas en Chile y España para el cierre de la semana.

La jornada de este martes comienza, en horario argentino, a las 8.50, cuando el mandataro se reunirá con Dimon. Será el evento con el que se inaugurará formalmente la Argentina Week 2026 para atraer inversores al país: habrá funcionarios nacionales de primera línea y empresarios de rubros diversos que van a escuchar al Presidente y a parte de su elenco ministerial. También estarán los gobernadores.