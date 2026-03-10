Juan Mahiques confirmó que mantendrá los veedores de la AFA y confirmó quién irá a la UIF

En el marco de la investigación que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, anticipó que mantendrá a los veedores del organismo y confirmó quien será el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF).

"Para evitar cualquier tipo de suspicacia he decidido mantener a los veedores que fueron propuestos por el anterior inspector general de justicia (Daniel Roque Vítolo). Acabo de resolverlo hace un rato", reveló durante una entrevista con Luis Majul por LN+.

Matías Álvarez irá a la UIF: "Una persona intachable"

El funcionario también anticipó que Matías Álvarez, un fiscal federal coadyuvante de la PROCUNAR, será el nuevo titular de la Unidad de Información Financiera (UIF) y señaló: "Se lo ofrecí formalmente en el día de la fecha (lunes). Es una persona intachable. No tiene ningún tipo de crítica que se le pueda hacer".

"Los conocía de antes (Pablo Toviggino y Claudio Tapia), había estado en el tribunal de resolución de disputas por la FIFA en 2016. No soy amigo ni nada por el estilo", agregó luego con respecto a sus presuntos vínculos con el dirigente y el tesorero de la AFA.

Tras ser vinculado con los principales acusados de la investigación, el titular de la cartera de Justicia insistió en que conoce a muchos dirigentes del fútbol, pero que no son "amigos" y agregó "Todo es falso, todas inverosimilitudes para teñir de duda todo mi empeño. No vengo a salvar a nadie".

El ministro de Justicia actualmente cuenta con la tarea de revisar los nombres de los futuros jueces que habían sido elegidos por su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, para cubrir una gran cantidad de vacantes acumuladas durante los últimos años. Los pliegos que sugiera luego serán enviados por el Poder Ejecutivo al Senado para obtener su aprobación.

"El presidente tiene la facultad de elegir a un candidato de la terna. Ese pliego va al Senado, y la Cámara alta tiene que dar o dar el acuerdo. El toma y daca no debiera ocurrir", detalló sobre el proceso y amplió: "Hay 313 magistrados para designar. Es un momento histórico. Nunca en el Poder Judicial hubo tanta vacancia".

Mahiques señaló que "la última vez que se nombraron jueces en Comodoro Py fue en el año 2017" y remarcó: "La Justicia no puede funcionar bien si hay esta cantidad de vacancia. Los jueces se subrogan entre sí porque no dan abasto".

Mahiques y las vacantes en la Corte Suprema: "No es prioridad"

Sobre la Corte, Mahiques dijo: "No es una prioridad completar sus dos vacantes. La Corte funciona bien, está dando respuestas. La prioridad hoy es cubrir la mayoría de los juzgados de primera instancia y las cámaras sobre todo del interior", sostuvo.

Para cerrar, el funcionario reconoció que "los tiempos que exige la sociedad no son los tiempos que da la Justicia" y concluyó: "Para poder agilizar esos tiempos, hay que hacer un montón de cosas. Hay que cubrir las vacancias e instaurar el sistema acusatorio, una gestión que tengo que hacer yo".

