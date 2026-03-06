ARCA detectó que una empresa vinculada a Pablo Toviggino blanqueó US$ 1,4 millones y habría emitido facturas apócrifas

Un informe de la ARCA, basado en un análisis de la Dirección General Impositiva, detectó presuntas irregularidades en la empresa Malte SRL, vinculada al dirigente del fútbol Pablo Toviggino. El documento fue presentado ante la Justicia Federal de Campana en una causa que investiga posibles maniobras de lavado de dinero.

La investigación se tramita en el expediente “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, en el que se analiza la operatoria de la firma y su posible rol en un circuito financiero irregular. En ese marco, los investigadores consideran que Malte SRL podría haber funcionado como una “usina de facturación apócrifa”, es decir, una empresa utilizada para generar comprobantes sin respaldo real de actividad económica.

Según el reporte, el análisis de la información fiscal y patrimonial reveló inconsistencias que ponen en duda la capacidad operativa de la compañía. Entre las irregularidades detectadas se mencionan cambios frecuentes de domicilio fiscal, dificultades para ubicar la sede declarada y la inscripción en distintas actividades económicas que no guardan relación entre sí.

Además, el informe señala que la empresa declaró bienes por 1,4 millones de dólares en el marco del régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales. Esa exteriorización de activos despertó sospechas sobre el origen de los fondos y la capacidad real de la firma para generar esos ingresos.

Malte SRL ya había sido mencionada en investigaciones periodísticas previas porque figura como propietaria de una mansión ubicada en Pilar que fue vinculada a Toviggino. La empresa también aparece como proveedora de la Asociación del Fútbol Argentino, entidad que preside Claudio Tapia.

De acuerdo con registros de la entidad, en 2022 la compañía fue contratada de manera directa para implementar el sistema VAR en el fútbol argentino. Por ese trabajo, la AFA le habría pagado alrededor de 550 mil dólares, según consta en documentos internos del organismo.

El informe fiscal también detectó problemas para reconstruir la trazabilidad de varias operaciones patrimoniales. La empresa informó la tenencia de vehículos, inmuebles y maquinaria agrícola, pero los investigadores observaron numerosas altas y bajas de esos bienes, muchas veces entre sociedades vinculadas.

En el caso de los automotores, el organismo identificó múltiples transferencias, especialmente de vehículos de alta gama. Ese movimiento constante de activos, según el reporte, podría indicar maniobras de circulación interna de bienes dentro de un mismo entramado empresarial.

Otro punto observado fue la emisión de facturación electrónica por montos elevados entre empresas relacionadas. En varios casos, los conceptos incluidos en esas facturas no coincidirían con las actividades declaradas por las compañías involucradas, lo que refuerza las sospechas sobre operaciones simuladas.

El documento también advierte que Malte SRL registró compras a proveedores cuyos rubros tampoco se vinculan con los servicios o productos que dice comercializar. A su vez, algunos de esos proveedores mantienen relaciones comerciales o societarias dentro del mismo circuito empresarial.

La estructura operativa de la firma es otro de los elementos que despertó dudas entre los investigadores. Según los registros analizados, la empresa tuvo un solo empleado durante la mayor parte del período examinado, salvo durante tres meses en los que se registró más personal.

Ese trabajador, además, tendría domicilio en Puerto Madero, en la ciudad de Buenos Aires, mientras que los domicilios fiscales de la empresa figuran en la provincia de Santiago del Estero. En paralelo, el sistema detectó que la dirección IP desde la que se emitían comprobantes electrónicos estaría localizada en Tucumán.

El informe también identificó una dirección IP utilizada para emitir facturación que aparece vinculada a varias empresas relacionadas con Malte SRL. Entre ellas se encuentran Carbello SRL, Servicios Lindor SA, Soma SRL, Norte Argentino SRL, Barwa SRL, HT SRL, Bori SRL y Segon SRL.

En esa misma dirección IP, según el análisis técnico, figuran registros asociados a personas cercanas a Toviggino, entre ellas familiares directos del dirigente. Este elemento forma parte de la evidencia que los investigadores incorporaron al expediente judicial.

La causa continúa en etapa de investigación en la Justicia Federal de Campana, donde se analiza si las operaciones detectadas pueden configurar delitos vinculados al lavado de dinero y la utilización de facturación falsa. Mientras tanto, el informe fiscal quedó incorporado como una de las principales pruebas del expediente.

