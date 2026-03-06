El plan del Gobierno para eliminar las PASO y complicar al peronismo rumbo a 2027

El gobierno de Javier Milei prepara una reforma electoral que tiene un objetivo central: eliminar definitivamente las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). La iniciativa, que el oficialismo planea enviar este año al Congreso, forma parte de un paquete más amplio de cambios en el sistema político y podría tener impacto directo en la forma en que la oposición organiza sus candidaturas de cara a la elección presidencial de 2027.

La idea fue confirmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien adelantó que el proyecto incluirá la derogación de las primarias y modificaciones en el régimen de partidos políticos.

La discusión aparece en un momento de fuerte fragmentación dentro de la oposición, especialmente en el peronismo, donde conviven distintas corrientes que deberán definir su liderazgo en los próximos años.

Un nuevo intento de LLA, tras la suspensión de 2025

El Gobierno ya había intentado avanzar sobre las PASO en 2024. Ante la resistencia de la oposición, terminó acordando su suspensión para las elecciones legislativas de 2025, pero no logró su eliminación definitiva.

Día 814: Con el anuncio del fin de las PASO, Milei comenzó el año electoral 2027

Ahora la Casa Rosada buscará retomar esa discusión en un año no electoral, algo acordado con la oposición dialoguista en aquella ocasión. Para modificar el régimen electoral necesitará mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso: 129 votos en Diputados y 37 en el Senado.

El objetivo del oficialismo es aprobar la reforma durante 2026 para que el nuevo esquema electoral rija plenamente en el próximo ciclo político.

En el debate político aparece un trasfondo que atraviesa toda la discusión: el rol que las PASO cumplen para ordenar candidaturas dentro de coaliciones electorales. En espacios opositores sostienen que la eliminación de las primarias podría dificultar la resolución de internas dentro de frentes políticos amplios, especialmente en el peronismo.

Cuestionamientos de la oposición a la Reforma Electoral

El diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi planteó esa preocupación en diálogo con PERFIL. “Creo que hay una especulación del Gobierno que cree que sin PASO al peronismo le va a costar encontrar un método para seleccionar candidatos”, sostuvo.

Gritos, aliados en primera fila y un Congreso que se convirtió en una tribuna: lo que no se vio de la Asamblea Legislativa 2026

El legislador defendió el sistema actual al recordar que fue sancionado durante el gobierno de Cristina Kirchner. “Era presidente del bloque cuando sancionamos esa ley. Las PASO fortalecen la política porque permiten que la sociedad participe en la selección de candidatos”, afirmó.

Aunque el proyecto aún no ingresó al Parlamento, distintos bloques ya anticiparon reparos. En el PRO advierten que primero esperan conocer el texto antes de fijar posición, mientras que en la UCR el senador Maximiliano Abad sostuvo que eliminar las primarias sin un sistema alternativo sería “un retroceso”.

También desde bloques provinciales plantean dudas sobre el impacto que tendría la reforma en las coaliciones electorales.

Reforma de partidos y Boleta Única

La eliminación de las PASO sería solo uno de los capítulos de la reforma política que prepara el oficialismo. El proyecto también incluiría cambios en el financiamiento de los partidos políticos y en los requisitos para su constitución, con el objetivo —según el Gobierno— de reducir la proliferación de agrupaciones políticas.

Ley de Glaciares: el oficialismo cedió y convocará a una audiencia pública federal antes de avanzar con la reforma

Durante la apertura de sesiones ordinarias, Milei sostuvo que su gestión buscará “reformar integralmente el sistema electoral” y revisar el financiamiento partidario para garantizar mayor transparencia.

El paquete de cambios también contemplaría la expansión de la Boleta Única de Papel, un sistema que el oficialismo quiere consolidar en las elecciones nacionales.

Con el proyecto todavía sin ingresar al Congreso, la discusión recién empieza. Pero en el oficialismo y la oposición coinciden en algo: el debate sobre las PASO volverá a convertirse en uno de los principales conflictos políticos del año legislativo.

