Martín Menem fulminó a Ricardo Quintela: "Es un mono con un martillo en una cristalería"

Las polémicas declaraciones que este lunes formuló el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cuando afirmó que "este Gobierno no puede llegar al 10 de diciembre de 2027", recibieron una dura respuesta por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien sostuvo que el mandatario provincial "administrando la provincia es un mono con un martillo en una cristalería".

En rechazo a las expresiones del mandatario riojano, el titular de la Cámara baja afirmó este miércoles: "Lo de Quintela es lamentable desde todo punto de vista. Tiene la provincia prendida fuego desde el año 2019 que lo hicieron gobernador".

Durante una entrevista en radio La Red, Menem cuestionó severamente al gobernador de su provincia natal. "Lo dice Quintela que usa el avión de la provincia para venir a ver a Boca a Buenos Aires. Lo dice Quintela que administrando la provincia es un mono con un martillo en una cristalería", sostuvo el legislador nacional de La Libertad Avanza, en respuesta a los planteos del dirigente peronista.

La réplica del presidente de la Cámara de Diputados se produjo luego de una entrevista que Quintela concedió a Radio 10. En ese reportaje mencionó a “los “39 compañeros muertos” durante la crisis de 2001 y afirmó que "hay sacrificios que valen la pena”.

Ante esos dichos, Menem dirigió nuevas acusaciones contra la gestión provincial. "Es la provincia más corrupta de la Argentina, tiene 300 o 400 funcionarios que no pueden justificar su nivel de vida. Como ven que se les viene la noche en 2027 están nerviosos y entonces dicen cualquier estupidez sin ningún tipo de control", declaró.

Tras el pedido de los diputados de La Libertad Avanza para expulsar a la legisladora de Unión por la Patria Florencia Carignano de la Cámara de Diputados, a raíz del episodio ocurrido durante el debate por la reforma laboral, cuando desconectó cables de las grabadoras de los taquígrafos, Menem ratificó esa postura institucional.

"Creo que Carignano debe ser expulsada pero los números no están. Ese tipo de conductas tiene que ser sancionada para que estas cosas no ocurran más. Para mí fue muy grave, atentó contra el funcionamiento de un poder del Estado", manifestó.

El diputado libertario describió el clima parlamentario y diferenció la intensidad de los debates del hecho puntual. "Las sesiones se calientan, las discusiones son gruesas y se levanta la temperatura", señaló, aunque definió lo sucedido como "un acto vandálico".

También cuestionó la actitud posterior de la legisladora opositora. "Que después de la sesión reivindique lo que hizo y diga que lo volvería a hacer porque la ley es mala, me parece nefasto. Tendría que haberle pedido disculpas a los empleados de la cámara, a los demás diputados y entender que estas son las reglas democráticas", sostuvo.

En ese marco, aludió al desempeño electoral del espacio al que pertenece Carignano. "El partido por el que ella fue electa diputada perdió en 2023, en 2025, fracasaron en la gestión los últimos 20 años" y enfatizó que “las reglas dicen que como hubo 135 voluntades que votaron una ley que a ella no le gusta, se la tiene que comer".

"Se la tiene que bancar porque así funciona la democracia, salvo que no estén de acuerdo con el funcionamiento democrático, como pasaba en los setenta, que algunos no estaban de acuerdo y la cosa terminó como terminó. Es parte de esa escuela. Espero que recapacite y no joda más", agregó.

Por otra parte, Menem remarcó el criterio de la conducción del cuerpo ante las sesiones legislativas. “La voluntad de la Presidencia y de los titulares de los bloques ha sido siempre organizar las sesiones de manera pacífica, pero la temperatura sube porque los temas en debate son calientes", indicó.

El legislador vinculó el nivel de confrontación en el recinto con el escenario político actual. "Tenés un espacio nuevo que está naciendo, que tiene dos años de gestión y está trayendo buenos resultados y eso pone nerviosos a todos en la política tradicional. Se genera un clima denso en el recinto que termina en algún tipo de situación no deseada”, afirmó.

Finalmente, el presidente de la Cámara baja se refirió al inicio del período legislativo. “Yo condeno toda situación que altere el normal funcionamiento de la institución. Esto se trabaja, se habla y vamos a ver si nos ponemos de acuerdo para tener un primero de marzo en paz", expresó, en alusión a la apertura de sesiones ordinarias 2026.

