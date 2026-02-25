Manuel Adorni criticó una ley impulsada por el kirchnerismo y que también había votado LLA

La primera sesión del año en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires derivó en un fuerte cruce político entre el jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni, y el presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli, luego de la aprobación de un proyecto impulsado por el kirchnerismo que también fue acompañado por La Libertad Avanza.

En una jornada en la que no se trataron iniciativas de gran renombre, lo más relevante fue la modificación del reglamento interno para crear la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía. Sin embargo, la polémica se desató por otra iniciativa: la declaración de la localidad platense de Etcheverry como “capital provincial de la carrera de sortijas”, un proyecto presentado por la diputada Lucía Iañez, del kirchnerismo.

Al inicio de la sesión, la Cámara votó por unanimidad la iniciativa declaratoria. Apenas se le dio media sanción, Adorni publicó en su cuenta de X un mensaje acompañado por un recorte de la transmisión en el que se escuchaba a Tignanelli mencionar el proyecto: “Prioridades de los diputados kirchneristas en la provincia de Buenos Aires. Fin.”.

El posteo encendió la reacción inmediata del jefe del bloque peronista, que le respondió en la misma red social: “Cómo dice un compañero legislador, este es más pelotudo que el hermano. Abrazo”. La disputa virtual no tardó en trasladarse al recinto.

Además, durante su intervención en la sesión, Tignanelli cuestionó que el funcionario nacional criticara un proyecto que había sido votado por todos los bloques, incluida la bancada libertaria.

“Planté al inicio de la sesión el tratamiento de una fiesta provincial de una fiesta en Etcheverry. La votación de ese proyecto fue aprobada por unanimidad, eso quiere decir que todos los bloques que integran esa cámara aprobaron ese proyecto. La verdad es que hay que ser bastante sonzo para criticar un proyecto que acabas de votar. Eso ocurre nada más cuando uno es un burro que no entiende nada de lo que está pasando en la realidad”, lanzó durante a jornada.

Por su parte, la autora del proyecto, Lucía Iañez, también defendió la iniciativa cuestionada. “Veo que algunos andan tuiteando que no es importante. Pero bueno, cuando uno camina su propia ciudad le piden ese tipo de cosas. Y cuando uno presenta más de tres proyectos, por lo general tiene la posibilidad de tratar diferentes temas”, sostuvo.

Tignanelli le recordó al hermano de Adorni su pedido de licencia de la Magistratura

El cruce sumó un nuevo capítulo cuando tomó la palabra el diputado bonaerense por la Octava sección electoral, Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete. En su discurso, el hermano del jefe de Gabinete nacional defendió la reforma laboral y cuestionó a quienes sostienen que generará más desigualdad. Tras el intercambio de tuits, también publicó: "Lamento que el apellido Adorni a la izquierda le cause presión arterial”.

Tignanelli redobló la apuesta y vinculó el debate con una situación pasada relacionada con el actual funcionario nacional. Recordó que, en marzo de 2024, en el Consejo de la Magistratura se recibió un pedido de licencia con reserva de cargo de un trabajador que había obtenido un cargo en el Estado nacional. Según detalló, el pedido fue aceptado y luego renovado en 2025.

“Qué notorio: el trabajador pide la licencia y a la vez era candidato a diputado para integrar esta Cámara por la ciudad de La Plata, en tercer lugar, en el momento en que solicita la licencia”, señaló. Y añadió: “Parece ser que hay internas en el oficialismo nacional en el que el señor Pareja había impuesto quién era su mano derecha como primer candidato; el jefe de Gabinete apretó, puso a su hermano de primer candidato, lo que lo ponía con más chances de entrar”.

Finalmente, remató: “Después de que firmó como primer diputado, ese sujeto mandó la renuncia al Consejo de la Magistratura. Es decir, cuando sintió que tenía la garantía de que iba a ser diputado provincial, porque por los números iba a ingresar, mandó la renuncia. Ese diputado actualmente acaba de hacer uso de la palabra”.

