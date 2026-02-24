En la antesala de la Asamblea Legislativa, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el Poder Ejecutivo tiene en carpeta cerca de 50 iniciativas que el presidente Javier Milei evaluará para enviar al Congreso a lo largo del año. El anuncio llega tras un verano de intensa actividad parlamentaria, en el que el oficialismo logró avanzar con varias de sus propuestas y ahora proyecta una agenda amplia para el período ordinario.

Sobre el cierre de las extraordinarias, el oficialismo confía en terminar de sancionar iniciativas como la ley de glaciares, el nuevo régimen penal juvenil y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, que aún requieren pasos parlamentarios.

Manuel Adorni, sobre Victoria Villaruel: "No es parte de nuestro debate interno ni de nuestra gestión"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Yo tengo sobre la mesa cerca de 50 proyectos de ley, muchos de ellos muy relevantes, o de mayor impacto mediático, y muchos otros que estamos analizando, y cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá cuáles serán las prioridades”, aseguró Adorni en una entrevista con Radio Rivadavia. En esa línea, remarcó que será “un año movido e intenso en el Congreso”.

En ese marco, Adorni mantuvo una reunión con la diputada Pilar Ramírez, a quien le entregó 66 proyectos para que sean presentados este año por La Libertad Avanza en la Legislatura porteña. Entre ellos figuran la eliminación de la pauta oficial, el endurecimiento de penas contra los trapitos, la simplificación de trámites administrativos y la adhesión a normas nacionales como la Ley Anti Mafia y la Reforma Migratoria.

"Recibí de @madorni 66 proyectos para presentar en la Legislatura", comunicó la dirigente porteña del oficialismo tras su encuentro con el jefe de Gabinete, y agregó: "Es hora de llevar a la Ciudad el modelo de Milei que está cambiando la Argentina".

El jefe de Gabinete Manuel Adorni se reunió con la diputada Pilar Ramírez este lunes.

En paralelo, según confirmó Infobae, Milei les pidió a sus ministros que acerquen en estas semanas un paquete de propuestas para cada área de gestión, con el objetivo de robustecer la agenda legislativa. Según trascendió, cada cartera deberá elevar alrededor de diez proyectos vinculados a su competencia.

La CGT se reúne en alerta por la reforma laboral antes del debate en el Senado

Agenda oficialista: cuáles son los proyectos que el Gobierno evalúa enviar al Congreso

Más allá de la reforma laboral, el Ejecutivo trabaja en una serie de iniciativas que abarcan desde cambios estructurales hasta modificaciones puntuales en distintos regímenes. Algunas quedaron pendientes en las sesiones extraordinarias por razones de estrategia legislativa y otras fueron postergadas deliberadamente para el nuevo período.

A nivel nacional, parte los borradores surgieron del trabajo del Consejo de Mayo, donde se debatieron políticas vinculadas a estabilidad fiscal, propiedad privada y reformas institucionales. Entre los borradores se encuentran un Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, cambios en el régimen de expropiaciones, proyectos vinculados al financiamiento universitario y la Ley de Libertad Educativa, que introduce cambios en la organización y el financiamiento del sistema vigente desde 2006.

Cámara de Diputados

Otro de los ejes es la regulación de la inviolabilidad de la propiedad privada, con modificaciones en los regímenes de expropiación y en los procedimientos de desalojo.

En materia política-electoral, el Ministerio del Interior impulsa cambios en el sistema vigente. Se analiza introducir mejoras en la Boleta Única en Papel, reforzar los controles sobre el financiamiento partidario y suspender o eliminar las PASO. Entre las alternativas técnicas se estudia incorporar un casillero que permita votar lista completa con una sola marca.

Asimismo, el oficialismo buscará debatir el nuevo Código Penal, que amplía el número de artículos y propone endurecer penas en casos de corrupción, terrorismo y delitos graves. El texto también suma nuevas figuras, como delitos ambientales y una tipificación más precisa para robos cometidos por motochorros.

Mesa Política: el Gobierno busca consensuar el texto por la Ley de Glaciares y avanza en la AGN

En el plano internacional, el acuerdo comercial con Estados Unidos requerirá adecuaciones normativas para cumplir con los compromisos asumidos. Mientras tanto, el Ministerio de Salud trabaja en iniciativas propias que se anunciarán en las próximas semanas, aunque por ahora no se prevén cambios en el régimen de patentamiento de medicamentos.

Por último, podrían incorporarse modificaciones al esquema de licencias médicas para trabajadores, un punto vinculado al artículo 44 de la reforma laboral. Desde el sector industrial acercaron una propuesta que contempla un esquema escalonado de pago durante los primeros días de licencia.

TV/fl