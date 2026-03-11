Escala el conflicto en Medio Oriente: Israel golpeó objetivos militares y centros de la Guardia Revolucionaria en Irán

La aviación de Israel inició durante la madrugada una nueva fase de operaciones militares directas contra objetivos en Irán, en la que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que aviones de combate ejecutaron ataques selectivos contra puntos estratégicos vinculados a la estructura militar y logística del régimen iraní. Al momento, la ofensiva se concentró en instalaciones militares y centros de mando pertenecientes a la Guardia Revolucionaria Islámica, el poderoso cuerpo militar encargado de proteger al sistema teocrático iraní y coordinar operaciones en el exterior.

A partir de lo informado por medios locales, los ataques de la Fuerza Aérea israelí apuntaron específicamente a centros de planificación de la Guardia Revolucionaria, con especial énfasis en infraestructuras destinadas a la operación de drones y misiles. Dentro de los blancos destruidos se encuentra el cuartel general desde el cual se coordinaban los ataques con vehículos aéreos no tripulados contra suelo israelí y centros logísticos de apoyo operativo.

Reportes adicionales de medios indican que las operaciones también alcanzaron complejos logísticos y bases de unidades especiales en diversas ciudades, incluyendo Teherán e Isfahán. Las FDI argumentaron que estas fuerzas son el "brazo central de la represión" y los principales responsables de la violencia sistemática en la región.

La respuesta fue inmediata y marcó una nueva fase de escalada en la guerra en Medio Oriente, luego de que Irán intensificara sus ataques contra infraestructura civil, redes de transporte y buques comerciales en el Golfo Pérsico. Según reportó The Guardian, el régimen iraní advirtió que la región podría encaminarse hacia un “caos económico global”.

A través de las últimas 24 horas, la tensión se concentró especialmente en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta por donde circula cerca del 20% del petróleo que se comercia a nivel mundial. Agencias de seguridad marítima informaron que al menos tres barcos mercantes fueron alcanzados por proyectiles no identificados, entre ellos un carguero con bandera de Tailandia que sufrió una explosión a bordo y debió evacuar.

De este modo, con estos incidentes, ya son al menos 14 los buques comerciales atacados desde el inicio de las hostilidades, lo que ha provocado una creciente preocupación en la industria naviera y energética internacional.

También la escalada se produce en paralelo con advertencias de la Guardia Revolucionaria Islámica, que aseguró que no permitirá el paso de petróleo por el estrecho mientras continúe la campaña aérea contra Irán. Ahora, la amenaza de bloqueo dejó a cientos de embarcaciones detenidas en el Golfo y provocó la mayor interrupción potencial del suministro energético mundial desde las crisis petroleras de la década de 1970.

Precios del crudo han subido por la incertidumbre, con analistas proyectando picos de 200 USD/barril si Ormuz se cierra

Analistas y portavoces militares iraníes advirtieron que el precio del crudo podría dispararse hasta los 200 dólares por barril si la crisis continúa escalando. Ante ese escenario, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ordenó la liberación de aproximadamente 400 millones de barriles de reservas estratégicas.

MV/DCQ