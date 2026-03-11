La armada de Macron: el portaaviones francés Charles de Gaulle se dirige a la guerra con Irán

El portaaviones nuclear Charles de Gaulle, buque insignia de la Marina de Francia, fue desplegado en una misión militar hacia Medio Oriente en medio de la creciente tensión con Irán. La operación forma parte de un refuerzo estratégico impulsado por el gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, que busca la presencia naval europea en una de las regiones más sensibles del planeta. La paralización comercial en el estrecho de Ormuz trae aparejada dificultades económicas para los países de la región.

La base aérea flotante se dirige hacia al Golfo Pérsico acompañado por destructores, fragatas y buques logísticos. El despliegue ocurre en un contexto de alta tensión geopolítica, marcado por enfrentamientos indirectos entre aliados occidentales e Irán en distintos puntos del Medio Oriente, así como por amenazas contra la navegación internacional en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos anunció que destruyó 16 buques iraníes usados para minar el Estrecho de Ormuz

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Emmanuel Macron sostuvo: “Preparamos esta misión con nuestros socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial”.

Caption

En esta línea, funcionarios del gobierno de Francia sostienen que el objetivo del despliegue es disuasivo y busca evitar una escalada mayor en la región. Sin embargo, analistas militares advierten que la presencia de un portaaviones nuclear con cazas de combate multipropósito representa una señal clara de capacidad ofensiva.

El arsenal militar que transporta el portaaviones

El Charles de Gaulle (R91) es el único portaaviones de propulsión nuclear de Europa y uno de los más sofisticados del mundo. Con una eslora de 261 metros, puede transportar hasta 30 aeronaves de combate y cuenta con un poderoso sistema de defensa antiaérea.

China advirtió que la utilización de la IA en el ámbito militar creará un “apocalipsis” y alertó por el poder de los algoritmos

Entre el armamento y su equipamiento militar que integra su ala aérea se encuentran:

- Cazas embarcados Dassault Rafale M, preparados para misiones de superioridad aérea, bombardeo de precisión y ataques marítimos.

- Aviones de alerta temprana E-2C Hawkeye, capaces de detectar amenazas aéreas y coordinar operaciones de combate a larga distancia.

- Helicópteros navales NH90 NFH y Eurocopter AS565 Panther, utilizados para guerra antisubmarina, rescate y vigilancia marítima.

La llegada del portaaviones galo Charles de Gaulle a aguas cercanas al Golfo podría modificar el equilibrio militar en la zona y aumentar la presión, en un escenario donde cualquier incidente podría desencadenar rápidamente en un conflicto de mayor magnitud.

Guerra en Medio Oriente hoy, EN VIVO: Trump asegura que "prácticamente no queda nada por atacar" en Irán

El despliegue del grupo de combate del Charles de Gaulle forma parte de la estrategia de proyección militar de Francia en zonas de alta inestabilidad. Desde hace años, París mantiene presencia naval en el Mediterráneo oriental, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico para proteger intereses estratégicos y colaborar con misiones internacionales.

Estrecho de Ormuz

“Nuestra meta es, con una posición estrictamente defensiva, estar cerca de todos los países que son atacados por la respuesta de Irán, de asegurar nuestra credibilidad y de contribuir a la desescalada regional”, declaró Emmanuel Macron.

Fuego en el cielo del Golfo: Irán redobla la ofensiva con misiles contra Tel Aviv y Abu Dabi

La parálisis operativa en esta región hace que haya caído el flujo marítimo en más de un 95%. Inclusive, se reporta que alrededor de 3.000 embarcaciones estarían atrapadas o paralizadas en medio del estrecho de Ormuz.

PM / EM