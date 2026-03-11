El conflicto en Medio Oriente que se inició con el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán llega este martes a su día número 12. En este contexto, autoridades iraníes aseguraron que su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, resultó herido durante el primer día del conflicto, aunque se encuentra consciente, "sano y salvo".

Si bien el presidente Donald Trump sostuvo que se trata de una guerra "prácticamente terminada", este redobló sus amenazas en el estrecho de Ormuz, una zona muy sensible por el tránsito de petróleo. Al mismo tiempo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que Israel continuará su ofensiva "con toda la fuerza".

Cómo informa Irán sobre la guerra: propaganda y disidencia ante el conflicto con Israel y EE.UU.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Seguí el minuto a minuto de la guerra en Medio Oriente:

04:50. Irán aseguró que su nuevo líder fue herido, pero está "sano y salvo"

Durante las últimas horas, autoridades iraníes aseguraron que su nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei, resultó herido durante el primer día del conflicto, aunque se encuentra consciente, "sano y salvo", según indicó el medio estadounidense The New York Times, tras citar fuentes oficiales de Irán e Israel.

"Oí la noticia de que Mojtaba Jamenei había resultado herido. Pregunté a amigos que tienen contactos y me han dicho que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo", expresó Yusef Pezeshkian, hijo del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, a través de la red social Telegram.

El líder supremo iraní, de 56 años, fue herido en el mismo ataque en el que murió su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jamenei, el hecho que desató la guerra en Medio Oriente el pasado 28 de febrero. Citando a tres fuentes iraníes, The New York Times indicó que fue herido en las piernas, aunque ahora se encuentra a salvo en un lugar de alta seguridad.

Mojtaba Jamenei cuenta con una comunicación limitada con el exterior, temiendo que cualquier contacto, así sea por escrito, revele su ubicación y lo ponga en peligro.