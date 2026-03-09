Las 5 cosas que encendieron en llamas Medio Oriente

Violando al derecho internacional, podría decirse que la etapa 1 del conflicto es la declaración tacita de guerra. Esto sucedió al disfrazar la operación Furia Épica como un “ataque preventivo”. Israel y Estados Unidos bombardearon, por aire y por mar, lugares estratégicos en varias ciudades iraníes. Entre ellos:

1. La residencia del líder supremo en Teherán matando a miembros de su familia, altos representantes y el líder mismo de Irán: Alí Jameneí.

2. Un lugar militar y nuclear en Isfahán y 3. una escuela de niñas en Minab causando entre 150 y 200 muertos.

Pero también se reportan ataques en Karaj y en Kermanshah. Esos bombardeos desencadenaron una huida masiva de las ciudades: según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) cien mil iranís huyeron de la capital en los dos primeros días.



Etapa 2: La represalia interregional iraní

Algunas horas después, Irán lanzó la operación Promesa Honesta 4. Tras el error estratégico en la guerra de junio de 2025 cambió de vía: no bombardeó solo a Israel sino también a varios países de la región. Olas de drones y de misiles balísticos se dirigieron a lugares estratégicos estadounidenses e israelís del Oriente Medio: Tel Aviv y Haifa en Israel, la Quinta Flota de los Estados Unidos en Baréin, la base de Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos, la base de Ali Al Salem en Kuwait, la base aérea de Al Udeid en Qatar, y la base militar estadounidense cerca de Erbil en Irak. Cada día, la lista se alarga.

Etapa 3: La triple escalada del conflicto

Al día siguiente, los medios de comunicación estatales iraníes confirmaron la muerte de Alí Jameneí y la guerra de cohetes adquirió tres dimensiones más que intensificaron el conflicto.

Primero, diversificaron los lugares militares que bombardean: no se concentraron solo sobre Estados Unidos e Israel. Atacaron a la base británica de Akrotiri en Chipre, al campamento de campaña del ejército alemán en Jordania y a dos bases navales francesas en Abu Dabi.

Segundo, fuera de Israel tampoco se restringieron a lugares militares. De facto, Irán dirigió misiles y drones hacia los aeropuertos internacionales de Kuwait y de Azerbaiyán, la embajada estadounidense en Kuwait e infraestructuras civiles en Dubái y en Abu Dabi.

Tercero, añadieron la dimensión comercial y económica: varios petroleros como MV Skylight y el MKD VYOM sufrieron daños frente a las costas de Omán y pronto, Irán paralizó parcialmente al estrecho de Ormuz donde circula entre un 20 y un 25% del petróleo mundial, bloqueando a 150 buques de carga y petroleros.





Etapa 4: La respuesta cacofónica europea

Incapaz de hablar de una sola voz, cada país eligió a su campo. Noruega afirmó que Netanyahu y Trump violaron el derecho internacional y la España de Pedro Sánchez condenó claramente esa violación. En contesta Washington amenazó a Madrid de romper toda relación comercial. Del otro lado de los Pirineos, el presidente francés Emmanuel Macron explicó que: “Irán era el principal responsable de esta situación” y no condenó a Washington o Tel Aviv. Junto a Reino Unido y Alemania también afirmó que están dispuestos a apoyar medidas militares defensivas proporcionadas. En consecuencia, Francia envió al portaaviones Charles de Gaulle, la fregata Languedoc, veinte aeronaves de combate Rafale y dos aviones radar Hawkeye. Reino Unido también anunció el envío de un destructor y medios antidrones.





Etapa 5: La multiplicación de frentes abiertos

1. Hezbolá, un grupo terrorista libanés financiado por Irán, declaró su apoyo a Teherán en la guerra y atacó a Israel, que respondió abriendo un nuevo frente en el sur del Líbano y desencadenando huidas masivas.

2. Los hutíes, un grupo terrorista yemenita financiado por Irán, también declaró su apoyo a Teherán. Este respaldo aún no se concretizó en acciones directas, pero su costumbre de desestabilizar el comercio internacional en el Mar Rojo cerca del estrecho de Bab-el-Mandeb podría tener consecuencias similares al del estrecho de Ormuz.

3. Un misil balístico presuntamente iraní fue interceptado por el ejército aéreo turco en colaboración con la OTAN en el espacio aéreo sirio.

4. Reportaron enfrentamientos en Irak entre milicias kurdas y milicias iraníes. Los casos de Yemen, Turquía e Irak podrían volverse en nuevos frentes abiertos en los próximos días si la escalada de tensiones continúa.

Entonces, desde la violación del derecho internacional, pasando por una guerra regional abierta de misiles, hasta la implicación progresiva de las potencias europeas y la apertura de varios frentes, la escalada de tensiones llegó a un punto sin retorno. Trump y Netanyahu abrieron la caja de Pandora. Ahora, el Epimeteo moderno que reflexiona después de los hechos se enfrenta a una ecuación insoluble:



La ecuación de Trump: El presidente de Estados Unidos quiere un gobierno proamericano en Irán. Por lo tanto, es poco probable que el régimen teocrático de los ayatolás cambie de posición. Entonces, debe derrocar al régimen.

La historia enseña que nunca se derrocó a un régimen desde el aire. De ahí dos opciones: 1. desplegar sus tropas en el terreno y convertir Irán en un cementerio militar americano como Irak o Afganistán a algunos meses de las elecciones de mitad de mandato, o 2. fomentar una revolución de la población civil iraní que no tiene ni armas ni medios de comunicación para organizarse y condenarlos a otra represión sangrienta.

Quizá frente a este dilema entre peste y cólera, pronto surgirá la falsa buena idea que Estados Unidos lleva décadas eligiendo en la región: invertir en milicias locales para hacer el trabajo sucio.