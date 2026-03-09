Hungría y el futuro de la Unión Europea

VIENA – Las próximas elecciones generales en Hungría tendrán profundas implicaciones tanto para Hungría como para la Unión Europea. El desafío geopolítico central de la UE es defender a Europa de la agresión tanto de Rusia como de Estados Unidos —cada uno de los cuales arremete para compensar su propia pérdida relativa de poder— y el régimen del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha frustrado este esfuerzo durante mucho tiempo. Pero incluso si Orbán es finalmente derrotado, los líderes europeos deben extraer las lecciones adecuadas de sus 15 años de desgobierno iliberal.

Esto significa reflexionar sobre las vulnerabilidades en la estructura de la UE que permitieron a Orbán causar tanto daño en primer lugar. A menos que se realicen reformas significativas, el bloque no puede aspirar a construir resiliencia frente a nuevas amenazas internacionales. Al secuestrar los beneficios de la membresía de la UE y convertirlos en puntos de presión que las fuerzas antieuropeas han explotado, Orbán ha creado un manual de estrategias que otros podrían seguir en el futuro.

La captura y el uso indebido de los fondos de la UE por parte de Orbán están bien documentados. Durante años, el dinero de los contribuyentes europeos se ha canalizado no hacia los ciudadanos húngaros necesitados, sino hacia oligarcas que deben su lealtad a Orbán. Sin embargo, bloquear los desembolsos para presionar al régimen no ha dado los resultados esperados, porque Orbán ha aprovechado tales medidas para retratar a la UE como el enemigo del pueblo húngaro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, Orbán ha abusado del derecho de veto que conlleva la pertenencia a la UE. Un mecanismo diseñado para garantizar una unanimidad constructiva se ha reducido a un método de extorsión. Aunque Hungría ha votado a favor de más medidas colectivas de lo que los propagandistas de Orbán harían creer al público, la UE debe pivotar desde la búsqueda idealista de la unidad hacia una forma de cooperación más pragmática.

Otra característica estructural que ha beneficiado a Orbán es la libre movilidad de personas dentro de la UE. Si bien la fuga de cerebros plantea desafíos serios para cualquier país a largo plazo, la emigración ha servido a los intereses de Orbán al permitir que aquellos que podrían desafiarlo simplemente busquen oportunidades en otros lugares.

De estas y otras maneras, Orbán se ha burlado de la cohesión europea. Y no está solo. Originalmente diseñado como un formato de adhesión a la UE, el Grupo de Visegrado (V4) —República Checa, Hungría, Polonia, Eslovaquia— se ha convertido en un patio de recreo para los euroescépticos que quieren explotar un sentido de solidaridad centroeuropea para socavar las normas y valores europeos. En lugar de profundizar la cohesión, el V4 se ha convertido en una plataforma institucionalmente fluida a través de la cual los políticos populistas pueden apoyarse mutuamente, por ejemplo, brindando asilo a quienes escapan de la justicia en sus países de origen, incluidos aliados políticos dentro del V4.

Orbán también ha abusado de la plataforma de alto perfil que otorga la membresía de la UE. Debido a que la UE está tan comprometida con la igualdad entre los estados miembros, pone el foco incluso en países pequeños y medianos. En consecuencia, Orbán disfruta de un grado de visibilidad que va mucho más allá de lo que un líder serbio o macedonio del norte podría alcanzar jamás. Pero el resultado es que la UE ha amplificado involuntariamente el modelo iliberal de Orbán, que ahora atrae a simpatizantes de derecha de todo el mundo.

Por ejemplo, Orbán y otros antiliberales han encontrado una causa común en la oposición a la inmigración. Orbán desempeñó un papel decisivo en convertir la afluencia de solicitantes de asilo de 2015 en una crisis total para la UE. Antes de que los refugiados de la guerra civil de Siria y otros conflictos llegaran siquiera a Europa, su gobierno ya lanzaba propaganda xenófoba y apostaba por las deficiencias del sistema de Dublín, en lugar de intentar diseñar una estrategia preventiva con sus homólogos de la UE.

Orbán también violó las reglas del espacio Schengen al bloquear el tránsito de migrantes para ejercer presión sobre Alemania. La valla de alambre de espino que instaló en la frontera entre Serbia y Hungría sigue en pie como un símbolo ignominioso de su voluntad de explotar las debilidades de los países vecinos y el sufrimiento humano en general.

Finalmente, sobre la cuestión de la ampliación de la UE, Orbán finge apoyar la integración de los Balcanes Occidentales. Sin embargo, al mismo tiempo muestra una solidaridad de tipo mafioso con regímenes que se benefician de la fatiga de la adhesión y apoya a políticos que amenazan el frágil statu quo regional.

Los líderes de la UE no deben permitir que esta maniobra cínica rinda frutos. Sean cuales sean las complicaciones que Orbán cree, no son excusa para mantener a los Balcanes Occidentales fuera de la UE. En cambio, la Unión debería desarrollar mejores herramientas para lidiar con posibles saboteadores internos, asegurando que la cohesión y la ampliación se refuercen mutuamente y aplicando las condicionalidades del estado de derecho de manera más consistente.

Gracias a Orbán, las instituciones de la UE han tenido tiempo de sobra para familiarizarse con sus propias debilidades estructurales. Las tácticas de Orbán —como las del presidente ruso Vladimir Putin y el expresidente estadounidense Donald Trump— son ahora bien conocidas. El precedente húngaro ha aclarado lo que requiere la resiliencia europea: no una unidad simbólica de posguerra, sino la capacidad política para confrontar a quienes convierten las debilidades institucionales y sociales en una fuente de poder. Un apalancamiento tan limitado y, en última instancia, contraproducente, no debería intimidar a una Unión que aspira a actuar geopolíticamente.

Adam Bence Balazs es investigador en la Cátedra Jean Monnet de Política Europea en la Universidad de Passau e investigador invitado en el Instituto de Ciencias Humanas (IWM).