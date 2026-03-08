Decir mujer es decir trabajo, Feliz Día mujeres de nuestra patria

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, nace hace más de un siglo para luchar por dos aspectos fundamentales: los derechos laborales y los políticos. Se reunían las mujeres a plantear una jornada laboral de 8 horas, la protección a la maternidad, al tiempo que avanzaban en el mundo las luchas sufragistas.

En nuestro país, de la mano del peronismo y recogiendo las luchas anteriores, las mujeres nos incorporamos plenamente a ambos aspectos. Tuvimos el 23 de setiembre del 47 la ley 13010, que no es la del voto femenino solamente, es la equiparación plena –en el derecho- entre ambos sexos para la toma de decisiones. También en esa etapa, con el Partido Peronista Femenino, avanzamos las mujeres para que funcionara en la realidad, lo que estaba en el papel, lograron entonces, desde 1952, ser 109 legisladoras: 6 fueron senadoras y 23 diputadas nacionales, 80 legisladoras provinciales.

Claro que no sólo eso, la equiparación salarial entre mujeres y varones data de la misma época. En Argentina rige el derecho a igual salario por igual trabajo. Y la diferencia de ingresos entre mujeres y varones la explica el hecho de que somos las mujeres las que realizamos más del 75% del trabajo no remunerado del hogar. Y eso, aunque alguien no lo sepa, toma tiempo.

En el último gobierno de Perón, durante el período de Isabel Perón como presidenta, tuvimos la ley de contrato de trabajo, ley pionera en el mundo. Seguramente le corresponderá a los sindicatos defenderla frente a la reforma laboral y en especial proteger que no ésta no se convierta en un ancla para el crecimiento de las mujeres en su trabajo ni en una exigencia mayor a esa doble jornada que cada trabajadora cumple.

Desde hace más de 70 años, Evita pudo ver, aún en su juventud y su corta experiencia de actividad política y social, que al conjunto de derechos de los trabajadores y la protección y dignificación de nuestras familias debía incorporarse un reconocimiento económico y un apoyo espiritual para la más enorme tarea que las mujeres tenemos entre manos: constituir un hogar. Propuso en "La Razón de mi Vida", en el capítulo Una Idea, que a las mujeres se les asignara un ingreso cuando se casaran.

El Sindicato de Amas de Casa recogió esa bandera hace exactamente 43 años, un 12 de marzo, desde Tucumán para lograr para las mujeres argentinas ese reconocimiento y lo sintetizó en SALARIO, JUBILACIÓN, SINDICATO y OBRA SOCIAL para las AMAS de CASA.

Tenemos nuestro SACRA inscripto como asociación de amas de casa en el Ministerio de Trabajo desde 1993, hemos creado OSSACRA –nuestra obra social- y la inauguramos en el año 2000. Promovimos y apoyamos las moratorias que le dieron ingreso a más de 2 millones de mujeres a la jubilación –aunque haya voces hoy que desconocen el aporte extraordinario realizado por esas mujeres en el trabajo cotidiano de su hogar, y tomamos nota de que la Asignación Universal por Hijo y Embarazo no es una dádiva ni un plan social temporario, es el apoyo desde el Estado a las mujeres que crían sus hijos aunque no tengan un salario.

Podemos decir que nuestra lucha viene dando sus frutos y en el Día de la mujer saludamos a todas las que en uno u otro plano, dan sentido a la frase de que hay una sola clase de mujeres, las que trabajan o dicho de otro modo, todas las mujeres trabajamos.

Vemos que el mundo está pariendo un nuevo sistema de relaciones entre los países y que nosotras de parto sabemos, sabemos que no sólo es doloroso, que tenemos incertidumbre y angustia, pero, por sobre todo, lo encaramos con una enorme esperanza y la seguridad de que el porvenir lo construye cada pueblo según su identidad, según sus necesidades y sus posibilidades, como nosotras encaramos el cuidado de nuestra familia.

A las trabajadoras, mayormente anónimas, les decimos que la dolorosa situación que vive nuestro pueblo no va a durar eternamente, y deseamos que esta jornada sea el momento de valorizar lo que somos, lo que hacemos y lo que juntas podemos seguir logrando.

Feliz día compatriotas. Feliz cumpleaños número 43 Sindicato de Amas de Casa.

* María Luisa "Pimpi" Colombo es la secretaria general del SIndicato de Amas de Casa de la República Argentina.