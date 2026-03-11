China advirtió que la utilización de la IA en el ámbito militar creará un “apocalipsis” y alertó por el poder de los algoritmos

El gobierno de China lanzó una fuerte advertencia sobre los riesgos del uso de la IA en el ámbito militar y aseguró que su implementación sin regulaciones podría derivar en un escenario “apocalíptico”. Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores alertaron: “Los algoritmos aplicados a armamento autónomo podrían tomar decisiones letales sin intervención humana”, en el marco de una conferencia sobre seguridad tecnológica internacional.

La guerra en Medio Oriente ilustra la creciente importancia de la inteligencia artificial en los conflictos, especialmente para el análisis de información y la selección de objetivos, pero su fiabilidad y su papel en el proceso de decisión de los ataques siguen siendo objeto de acalorados debates.

Soldados de código: el vacío legal que permite a la IA ejecutar objetivos en el frente

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Especialistas en estrategia militar coinciden en que la principal preocupación radica en los llamados sistemas de armas autónomas letales, capaces de identificar objetivos y ejecutar ataques sin una orden directa de un operador humano.

El analista militar chino y Coronel mayor retirado, Zhou Bo, explicó que la incorporación de inteligencia artificial en drones, misiles o plataformas de combate puede reducir los tiempos de decisión a milisegundos, lo que aumenta el riesgo de “errores catastróficos”.

Analista militar chino y Coronel mayor retirado, Zhou Bo

Según autoridades chinas, el peligro no solo radica en la capacidad destructiva de estas tecnologías, sino también en la falta de marcos regulatorios internacionales que limiten su uso.

Lin Jian: "Debemos evitar que se convierta en una herramienta que desencadene un apocalipsis”

El portavoz de la cancillería china, Lin Jian, manifestó que “si la inteligencia artificial se utiliza de forma irresponsable en el ámbito militar, el resultado podría ser catastrófico. Debemos evitar que la tecnología se convierta en una herramienta que desencadene un apocalipsis”.

Misiles y drones de bajo costo, el novedoso armamento en la guerra

Además, Lin Jian sostuvo que “sin reglas claras, la humanidad podría enfrentarse a una nueva forma de guerra dominada por máquinas”.

El portavoz de la cancillería china, Lin Jian

Guerra algorítmica: la regulación de la inteligencia artificial en la carrera armamentística

“Las máquinas no deben decidir el destino de los seres humanos”, enfatizó el portavoz de la cancillería del gobierno chino y llamó a la comunidad internacional a actuar ahora para evitar que “los algoritmos se conviertan en los árbitros de la guerra”.

La falta de transparencia en los algoritmos de "caja negra" impide determinar por qué una máquina tomó la decisión de disparar, lo que crea un vacío de responsabilidad jurídica. "No hay forma de responsabilizar a una máquina por una violación de las leyes de la guerra", explica el profesor Noel Sharkey.

Guerra en Medio Oriente hoy, EN VIVO: Trump asegura que "prácticamente no queda nada por atacar" en Irán

En este sentido, Beijing promueve el desarrollo de normas internacionales que limiten el uso de sistemas autónomos letales y garanticen que las decisiones críticas en el campo de batalla continúen bajo control humano.

Las advertencias del “gigante asiático” se producen en medio de un debate sobre la regulación de la IA aplicada al ámbito militar que cada vez gana más terreno.Organismos internacionales y centros de investigación en seguridad sostienen que el desarrollo acelerado de estas tecnologías, podría generar una nueva carrera armamentística entre potencias globales.

En ese contexto, autoridades de China reiteraron su llamado a impulsar acuerdos multilaterales que establezcan límites al uso de armas autónomas y garanticen la supervisión de los seres humanos en las decisiones de combate.

PM / EM