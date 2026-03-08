Misiles y drones de bajo costo, el novedoso armamento en la guerra

Como ocurrió en cada conflicto, esta nueva guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán se convirtió en un banco de ensayo para la utilización en combate de nuevo armamento, o hasta ahora desconocido.

Blue Sparrow. Fue con este misil que los israelíes mataron, según informaciones de The Wall Street Journal y Financial Times, al guía supremo iraní Ali Jamenei el 28 de febrero por la mañana. El Blue Sparrow es lanzado por aviones de combate F-15 israelíes. Como los otros misiles balísticos, se eleva a un centenar de kilómetros de altitud antes de descender hasta su objetivo a gran velocidad.

Desarrollado por la firma israelí Rafael –muy discreta sobre el tema–, el Blue Sparrow pertenece a una familia de misiles junto con el Black Sparrow y el Silver Sparrow, concebidos originalmente para servir de objetivos a los sistemas de defensa antimisiles.

El Blue Sparrow, de 6,5 metros de longitud y 1.900 kilos de peso, fue desarrollado especialmente para interceptar misiles como los Scud-C/D iraquíes, según una ficha técnica de Rafael de 2023.

El alcance del misil permite disparar desde una distancia segura, sin entrar en la zona donde el avión que lo lleva podría ser derribado por los sistemas antiaéreos.

Lucas, el Shahed estadounidense. Se trata de un dron kamikaze de largo alcance y bajo costo con forma de ala voladora que se parece hasta confundirse con el Shahed-136 iraní, en el que está inspirado.

El almirante Brad Cooper, comandante del Mando Central de Estados Unidos (Centcom), responsable de las operaciones en Oriente Medio, dijo esta semana que es “indispensable” en este conflicto con Irán.

“En un principio, se trata de un dron de diseño iraní. Agarramos uno, lo desarmamos, lo enviamos a Estados Unidos, le pegamos un pequeño ‘made in America’ encima, lo trajimos aquí y ahora disparamos contra los iraníes con él”, relató.

Se utilizó “por primera vez” el primer día del conflicto desde un país no precisado en el Golfo por una unidad denominada Task Force Scorpion Strike. Los detalles sobre sus características son escasos. Lo fabrica la empresa estadounidense Spektre Works, que lo derivó de su dron-objetivo FLM136. Este puede volar a 137 km/h a lo largo de más de 800 kilómetros.

Su costo de “unos 35 mil dólares”, según un portavoz del Centcom, permite su uso masivo cuando el de un misil de crucero, más avanzado y destructor, supera el millón de dólares. El Shahed-136 en el que se inspira es empleado por centenares por parte de Irán contra los países del Golfo. También fue suministrado a Rusia, que lo produce ahora con el nombre de Geran-2 en su guerra contra Ucrania.

Bautismo de fuego del PrSM. Este misil balístico táctico es el sucesor del Atacms, durante mucho tiempo reclamado por Ucrania a Estados Unidos para bombardear las posiciones rusas en profundidad.

El PrSM, también disparado con el lanzador Himars, ha sido empleado por primera vez en combate en la guerra en Oriente Medio que comenzó el sábado pasado, anunció el Centcom.

Mientras que el Atacms puede bombardear hasta a 300 kilómetros, el alcance del Precision Strike Missile (misil de bombardeo de precisión) “supera los 400 kilómetros” y “supone un salto cuántico en las capacidades de bombardeo de precisión” en comparación con su predecesor, según el ejército de Estados Unidos.