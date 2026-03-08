Trump insiste en que Cuba “vive sus últimos momentos”

Ante una docena de líderes aliados reunidos en Florida, el presidente Donald Trump lanzó este sábado una dura advertencia sobre el futuro del régimen cubano al afirmar que la isla “vive sus últimos momentos”.

“Cuba está en sus últimos momentos de vida tal como es”, declaró el mandatario. “Están al final del camino. No tienen dinero, no tienen petróleo. Tienen una mala filosofía y un mal régimen que lleva ahí demasiado tiempo”, añadió.

Trump aseguró además que existen negociaciones en curso entre el gobierno cubano, el secretario de Estado Marco Rubio y él mismo, aunque evitó dar más detalles.

Cuba enfrenta una creciente presión de Washington que, desde la captura de Nicolás Maduro, bloquea el envío de petróleo a la isla y profundizó la crisis energética que atraviesa el país al agravarse los apagones que afectan a la población.

Alianza contra el narcotráfico. Las declaraciones del presidente estadounidense se produjeron durante la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en el complejo Trump National Doral Miami, donde reunió a una docena de mandatarios latinoamericanos aliados para discutir estrategias de seguridad regional.

El encuentro contó con la presencia de los presidentes de Argentina, Bolivia, Ecuador, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Panamá, Paraguay, Guyana y Trinidad y Tobago. También participó José Antonio Kast, quien asumirá la presidencia de Chile el próximo miércoles. Entre las principales ausencias se destacaron los gobiernos de México, Colombia y Brasil.

Durante la cumbre, los mandatarios acordaron crear la Coalición Contra los Carteles en América (CCCA), una nueva alianza regional destinada a combatir a las organizaciones criminales transnacionales que operan en el continente.

En su discurso, Trump sostuvo que los países participantes se comprometieron a “utilizar fuerza militar letal para destruir estos siniestros carteles y redes terroristas”. “De una vez por todas vamos a acabar con ellos”, afirmó.

El presidente estadounidense también acusó a los gobiernos de la región de haber permitido que “grandes franjas de territorio en el hemisferio occidental queden bajo el control de pandillas transnacionales”, y aseguró que Washington intervendrá para evitarlo. Incluso llegó a mencionar el posible uso de misiles de precisión contra líderes del narcotráfico. “¿Quieren que usemos un misil? Son extremadamente precisos. ¡Piu! Lo mandamos directo a la sala de estar y se acabó el miembro del cartel”, dijo.

El principal resultado del encuentro fue la firma del documento “Compromiso para contrarrestar la actividad criminal de los carteles”, conocido como la Carta de Doral, que establece un marco de cooperación regional en materia de seguridad.

La Casa Blanca presentó el acuerdo como una afirmación del derecho de los países del hemisferio a definir su futuro “libres de interferencia externa”. El texto contempla la coordinación de operativos conjuntos, el intercambio de inteligencia y la posibilidad de emplear fuerza militar para atacar los centros de operaciones y las redes logísticas de organizaciones criminales transnacionales.

Según la administración estadounidense, la coalición busca “sellar las fronteras” y frenar tanto el tráfico de drogas como la migración ilegal, fenómenos que Washington atribuye a redes mafiosas regionales. Durante su intervención, Trump afirmó además que “el epicentro de la violencia de los carteles es México” y aseguró que su gobierno no permitirá que estas organizaciones sigan operando con impunidad.

La reunión se inscribe en una estrategia más amplia de Washington para reforzar su influencia en el hemisferio occidental y frenar el avance de China en la región. La cumbre se celebró a tres semanas del viaje que Trump tiene previsto realizar a Beijing.