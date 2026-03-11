Ariel Tejera: “Irán es un importador de muchos de los productos agrícolas que Argentina ofrece al mundo”

El escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y subas en los precios de los commodities genera incertidumbre en el sector agropecuario. Para Ariel Tejera, periodista especializado en agro, el impacto en Argentina debe analizarse con cautela porque depende tanto de los costos de producción como del comportamiento de la demanda internacional. “La verdad es que está bastante candente todo; vienen siendo semanas álgidas en los mercados internacionales”, señaló al referirse al contexto global.

En ese marco, explicó que uno de los factores a seguir de cerca es el costo de los insumos agrícolas, especialmente aquellos vinculados a fertilizantes y productos importados. “El aumento del precio de los insumos es un punto importante, pero hoy no es el momento de mayor demanda porque estamos en etapa de cosecha”, indicó.

Según Tejera, el impacto más directo podría verse más adelante, cuando el sector comience a planificar la próxima campaña agrícola. “Próximamente vamos a empezar con la siembra de trigo y ahí sí el precio de los insumos puede volverse un factor clave”, advirtió.

El rol de Irán y el comercio agrícola argentino

Otro aspecto que el especialista destacó es el posible impacto comercial del conflicto internacional. En particular, mencionó el rol de algunos países del Medio Oriente como compradores relevantes de productos agroindustriales argentinos. “Irán es un importador de maíz, harina de soja, harina de girasol y aceites, muchos de los productos que Argentina ofrece al mundo”, explicó.

Desde su perspectiva, una escalada del conflicto podría alterar los flujos comerciales globales. “Si el comercio internacional se vuelve más disruptivo, podríamos tener un demandante menos o un consumidor menos para nuestros productos”, señaló.

Esto podría influir en los precios internacionales y en la dinámica del mercado exportador, por lo que recomendó seguir la evolución del conflicto con atención.

Por qué las subas de Chicago no llegan a Argentina

Durante los últimos días, los precios internacionales de los commodities agrícolas mostraron fuertes subas en los mercados de referencia, especialmente en Chicago. Sin embargo, Tejera remarcó que esa mejora aún no se refleja en los valores de exportación en Sudamérica. “Muchos productores vieron que en Chicago los precios marcaron máximos desde 2023 o 2024, con un rally muy importante”, explicó. No obstante, al analizar el mercado argentino, el escenario es distinto.

“En Sudamérica no vimos ese rally en el mercado de exportación; los precios se mantuvieron relativamente estables o incluso con alguna caída”, sostuvo.

El especialista explicó que una de las razones de esta diferencia es el peso de los fondos financieros en el mercado internacional. “Chicago está muy operado por fondos especulativos que entran y salen rápido del mercado, y en un contexto de guerra esos flujos pueden impulsar subas fuertes”, detalló.

Por esa razón, el impacto real en los precios que reciben los productores argentinos podría tardar más tiempo en reflejarse. “Esa suba que se ve en los mercados financieros todavía no se tradujo en una mejora real en los precios de exportación”, concluyó.

