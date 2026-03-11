Expoagro 2026: Volkswagen apuesta al agro con camiones de alta capacidad y tecnología avanzada

José Pandolfini, responsable de capacitación y calidad de Volkswagen Camiones y Buses, analizó las novedades que la compañía presenta en Expoagro, uno de los eventos agroindustriales más importantes del país.

La industria automotriz vinculada al agro tiene un rol clave en la logística productiva del país. En ese marco, Volkswagen Camiones y Buses participa en Expoagro con una serie de vehículos diseñados para responder a las necesidades del transporte rural, desde carga pesada hasta distribución.

Durante la exposición, la compañía presentó algunos de sus modelos más representativos para el sector. “Estamos presentando los productos icónicos de la marca, como el Meteor 6x4 y el Delivery, que es nuestro producto estrella para distribución”, explicó Pandolfini.

El ejecutivo destacó que estos camiones están pensados para trabajos exigentes, como actividades mineras o transporte de materias primas en entornos rurales. “Son modelos especiales para trabajos rústicos, mineros y para el transporte de cargas pesadas”, señaló.

Logística para el agro: transporte de ganado y cereales

El crecimiento del sector agroindustrial impulsa la demanda de soluciones logísticas eficientes. Según Pandolfini, los productores buscan cada vez más alternativas para optimizar el transporte de su producción. “Los productores están buscando soluciones logísticas para transportar ganado y cereales, y por eso ofrecemos una gama completa de productos y servicios”, afirmó.

La estrategia de la empresa no solo se centra en los vehículos, sino también en el servicio postventa y el mantenimiento. “Ofrecemos mantenimientos bonificados, repuestos originales y trabajos realizados por especialistas técnicos”, explicó.

De acuerdo con el especialista, este enfoque permite que los productores se concentren en su negocio principal mientras la compañía se encarga de garantizar el rendimiento de las unidades.

Tecnología, seguridad y capacidad de carga

Otro de los ejes de la propuesta presentada en la exposición es la incorporación de tecnología para mejorar la seguridad y la eficiencia en el transporte. “Para ofrecer un producto de alta seguridad es necesario contar con tecnología de punta, con sistemas de asistencia al conductor como ABS y EBS”, detalló Pandolfini.

Estas herramientas electrónicas permiten optimizar la conducción y reducir riesgos en rutas o caminos rurales.

En términos de capacidad, los nuevos camiones de la marca están preparados para transportar grandes volúmenes de carga. “El peso bruto máximo de los modelos que presentamos es de 45.000 kilos”, indicó.

Además, explicó que los vehículos pueden adaptarse a configuraciones de mayor capacidad mediante sistemas de escalabilidad. “Se puede incrementar la capacidad transformando el camión en lo que hoy se conoce como bitren, lo que aumenta la productividad del transporte”, sostuvo.

El interés del público en la feria fue significativo y ya se registraron operaciones comerciales durante el evento. “Hemos tenido muchas visitas y eso ya se está traduciendo en boletos de compra que luego se convierten en ventas para los concesionarios”, señaló.

En cuanto a la disponibilidad, Pandolfini destacó que la mayoría de las unidades cuenta con entrega rápida. “En casi todos los modelos tenemos entrega inmediata, lo que permite al productor renovar su flota y seguir trabajando sin detener su actividad”, concluyó.

