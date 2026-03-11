Miguel Ponce: “Hay una guerra de propaganda y Ormuz nos obliga a un análisis geopolítico y estratégico”

El especialista en comercio exterior, Miguel Ponce, conversó con Canal E y se refirió al impacto geopolítico y económico del conflicto en Medio Oriente y advirtió que la escalada de tensiones podría generar fuertes consecuencias para el comercio global, la energía y el precio de los alimentos.

“Ayer tuvimos la caída a partir de cuestiones que vamos a analizar ahora que tiene que ver con la guerra de propaganda, pero esencialmente influida para tratar de serenar a los mercados”, explicó Miguel Ponce.

La polémica que gira en torno al Estrecho de Ormuz

Asimismo, señaló que el foco de la preocupación internacional está puesto en el Estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el comercio mundial de petróleo: “Todo esto está puesto en dudas. Evidentemente en paralelo hay una guerra de propaganda y yo te diría que Ormuz, lo que está ocurriendo alrededor más que de la zona del propio estrecho, nos obliga a un análisis geopolítico y estratégico”.

En ese contexto, Ponce advirtió que la situación también afecta la credibilidad de Estados Unidos como actor global. “Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos han expresado y demostrado su incapacidad de garantizar la seguridad en el Golfo, sino además de la seguridad no pueden garantizar por supuesto las cadenas logísticas, las cadenas comerciales que se ven interrumpidas”, planteó.

La advertencia del Pentágono

Según analizó, esta situación genera una crisis de confianza internacional: “No hay conciencia, creo en el resto del mundo, que es la primera vez que el Pentágono estaba filtrando información advirtiendo que no podían ganar una guerra de la manera tradicional”.

El entrevistado también cuestionó la forma en que se toman decisiones estratégicas en la política estadounidense. “Las decisiones se toman, como ir a una guerra, se toman en un círculo íntimo, familiar, de los amigotes, diríamos, del presidente, mientras están jugando al golf”, sostuvo.

Además, consideró que la intervención de Estados Unidos en el conflicto responde a presiones externas: “Todo el mundo en Estados Unidos está mirando que Estados Unidos se ha metido en una guerra que no es la propia, sino que ha sido llevado de las narices por Israel y Netanyahu particularmente”.